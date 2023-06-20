В Украине возникли проблемы с урожаем популярных фруктов: что будет с ценами

В 2023 году урожай абрикосов в Украине оказался поздним. Поэтому пиковое снижение цен на эту продукцию ожидается только в самом конце июня. При этом фруктов будет значительно меньше, чем было в 2022 году, а значит слишком сильно цены вообще не упадут.

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Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" УКАБ Максим Гопка, передает AgroPortal.ua. На задержку урожая повлиял сразу ряд неблагоприятных факторов, отметил специалист.

"В этом году урожай поступает позже, чем в прошлом, поскольку плодовые деревья, которые рано цвели, пострадали из-за заморозков и грибковых болезней. Как следствие — урожая абрикосов будет меньше, чем в прошлом году", – объяснил Гопка.

По его словам, когда появятся значительные объемы отечественных абрикосов, цена на может просесть на 15-20%. "Но это будет не раньше конца июня − начала июля", – предупредил Гопка.

Аналитик также подчеркнул, что похожая ситуация сложилась на рынке черешни, которую в начале сезона продавали по 1000 грн за килограмм. Дело в том, что ранними сортами черешни не хватало тепла, а погодные условия способствовали производству мелкого калибра плодов.

Сколько стоят абрикосы в Украине

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, по состоянию на 20 июня абрикосы в Украине продаются в супермаркетах по цене 70-75 грн/кг. Среди такой продукции есть импортная.

На оптово-розничных рынках можно найти продукцию по более низким ценам. Например, самые дешевые абрикосы на "Столичном" стоят 55 грн. Однако средняя составляет 65 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с июля могут вырасти цены на муку и, как следствие, на основной продукт на столах многих украинцев – хлеб. Ожидается, что подорожание составит около 7-10%, однако оно произойдет только при условии повышения отпускных цен на автомобильное топливо.

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