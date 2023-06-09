В Украине выросли цены на продукты: назван рекордсмен подорожания

В Украине снова замедлилась инфляция. В мае-2023 она составила 15,3% в годовом выражении, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем в апреле. Тем не менее за год в стране существенно подорожали продукты питания и напитки – на 20,1%. Рекордсменом по росту цен стали яйца.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. Среди наиболее подорожавших продуктов:

яйца , цена на которые за год взлетела на 124,9% ;

, цена на которые за год взлетела ; овощи , которые прибавили в цене 28,1%;

, которые прибавили в цене 28,1%; мясо и мясные продукты с ростом цены в 24,1%

и мясные продукты с ростом цены в 24,1% рыба и продукты из рыбы, подорожавшие на 22,3%.

Впрочем, в месячном разрезе яйца подешевели. В мае по сравнению с апрелем этот продукт снизился в цене на 22,7%, чего, впрочем, не хватило, чтобы нивелировать рекордный годовой рост цен.

Годовое подорожание остальных продуктов питания колебалось в диапазоне от 7,4% до 21%. Исключением стало подсолнечное масло, которое подешевело за год на 0,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия только за май повысились на 1,2%. Зато одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили, что цены на черешню и клубнику изменятся в июне. Тем не менее, рассчитывать на дешевые ягоды в этом году не приходится, отмечают аналитики.

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