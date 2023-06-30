В Украине выстроились очереди за бензином: почему это только ухудшит ситуацию

В Киеве и других городах уже выстроились очереди за бензином из-за роста НДС с 1 июля с 7% до 20%. Подорожание НДС действительно приведет к росту цен, однако это происходит постепенно в течение нескольких недель. Резкий рост спроса наоборот может привести к еще большему подорожанию.

Видео дня

Видео с заправок, на которых выстроились очереди, опубликовали киевляне в соцсетях. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюн, спрогнозировать окончательные цены на топливо для потребителей по возвращению довоенного НДС пока сложно, однако рассчитать налоговую нагрузку можно уже сейчас, передает Телеграф.

"На бензине он растет на 11 гривен за литр, на дизтопливе на 8 грн/литр, на сжиженном газе – на 3 грн. При этом не следует просто добавлять эти цифры к текущим ценам, ведь кроме налоговой составляющей в стоимости нефтепродуктов есть еще две: закупочная цена (мировая стоимость на горючее, которая может снизиться и частично перекрыть налоговое повышение) и наценка заправочных станций (частью которой трейдеры могут "поделиться", сбросив до 3 грн на литре). мы получим рост стоимости бензина на 8-9 гривен на литре. Дизтопливо подорожает на 5-6 гривен/литр.

Стоимость горючего на мировом рынке стабильна (70-75 долларов за баррель) и объективных причин для ощутимого повышения цены пока не наблюдается, хотя в случае с нефтью ситуация может меняться внезапно, отмечает Сергей Куюн.

Также эксперт констатирует, что по сравнению с другими европейскими странами стоимость топлива в Украине достаточно высока, однако "измена" в этом искать не стоит — такое ценообразование имеет вполне объективные причины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начали расти цены на бензин и дизельное топливо (ДТ). Так, 28-29 июня отдельные сети подняли его стоимость на 0,6-2 грн/л.

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