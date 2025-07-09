В Украине закрыли больше сотни онлайн-казино: что известно о блокировке

В Украине завершилась масштабная операция по блокировке нелегальных онлайн-казино. В целом была остановлена работа 133 таких сайтов. Все они работали в украинском сегменте интернета.

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Об этом сообщили в Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) "Укринформу". Акция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ), Госспецсвязью, НКЭК и была реализована на основании распоряжения Госспецсвязи от 1 июля 2025 года.

Масштабы и последствия

Интернет-провайдеры обязались выполнить распоряжение Госспецсвязи о блокировке IP-адресов нелегалов до 8 июля 2025 года, что и произошло. Помимо технической блокировки сайтов, была остановлена и финансовая инфраструктура теневого бизнеса: прекращен нелегальный процессинг платежей и заблокированы P2P-транзакции.

По оценкам АУОИБ, теневой сегмент онлайн-гемблинга ежеквартально оборачивал от 3 до 5 млрд грн .

. о половины рынка азартных игр в Украине остается в тени. По данным Минцифры, из-за этого государство ежегодно недополучает до 10 млрд грн .

. Для сравнения, в 2024 году легальные операторы игорного бизнеса уплатили более 17 млрд грн налогов, а за первые четыре месяца 2025 года – еще 6,4 млрд грн.

К слову, мы уже выбрали надежные платформы, входящие в топ онлайн-казино с лицензией. Такие ресурсы работают в соответствии с законом Украины, находятся под контролем регулирующих органов и не используют схемы, связанные с обманом или манипуляцией игроками.

Борьба набирает обороты

Президент АУОИБ Александр Когут подчеркнул, что нелегальные казино, большинство из которых имеют корни в РФ, наносят прямой ущерб государству, легальному бизнесу и, самое главное, украинским гражданам. На таких сайтах, часто клонируемых после блокировки, существует чрезвычайно высокий риск мошенничества, утечки личных и финансовых данных игроков.

Напомним:

С 14 февраля 2025 года формирование и реализация государственной политики в сфере азартных игр в Украине относится к компетенции Министерства цифровой трансформации.

21 марта 2025 года Кабинет министров принял решение о создании нового центрального органа исполнительной власти – государственного агентства "ПлейСити" .

. Агентство "ПлейСити", действующее под руководством Минцифры, уже активно выявляет нелегальные площадки. Так, в июне оно передало НКЭК запрос на блокировку 824 нелегальных казино.

Как сообщал OBOZ.UA, также Центр ответственной игры стремится на основе зарубежного опыта разработать и внедрить в Украине новые методы профилактики и борьбы с игровой зависимостью. С этой целью анализируются мировые подходы к профилактике лудомании.

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