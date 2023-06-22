В Украине запретили книги из России и Беларуси: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта книжной и другой печатной продукции в Украину из России и Беларуси. Кроме того, вводятся ограничения на печать произведений авторства граждан РФ (современных, а не российских классиков). Также нельзя будет издавать переводы иностранных книг на русском языке.

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Об этом сообщил сам Зеленский. "Считаю закон правильным", – отметил президент.

Речь идет о законопроекте № 7459, который депутаты Верховной Рады приняли 306 голосами еще летом 2022 года. После этого текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых. Решение потребовалось в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, отметил Зеленский.

Что предусматривает законопроект о книгах из РФ и Беларуси

Запрет импорта книг из России и Беларуси;

книг из России и Беларуси; прекращение продажи ранее ввезенных книг из России и Беларуси;

ранее ввезенных книг из России и Беларуси; запрет на печать и ввоз произведений авторства граждан РФ. "Речь идет именно о гражданах РФ, а не о "мертвых русских" вроде Пушкина с Достоевским", – уточняли в профильном комитете;

и ввоз произведений авторства граждан РФ. "Речь идет именно о гражданах РФ, а не о "мертвых русских" вроде Пушкина с Достоевским", – уточняли в профильном комитете; появление нормы о том, что книги в Украине могут издаваться только на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины;

на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины; на русском языке (и других языках не ЕС) могут издаваться только оригиналы произведений, но не их переводы.

В то же время сохраняется возможность ввоза такой продукции не с целью распространения в количестве до 10 экземпляров. Это касается только той продукции, которая не находится в реестре книг антиукраинского содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе оккупации территорий Украины россияне массово сжигали украинские книги. Особую ненависть у них вызывали учебники по истории Украины.

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