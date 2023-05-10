В Украину из ЕС незаконно ввезли компьютерную и бытовую технику: на Львовской таможне прошли обыски

Бюро экономической безопасности (БЭБ) провело обыски на Львовской таможне по фактам беспошлинного ввоза компьютерной и бытовой техники на 40 млн грн. На изъятую технику наложен арест. По фактам обысков же на таможне изъяты документы, подтверждающие факт перемещения товаров транспортными средствами вне таможенного контроля.

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Об этом сообщили в самом БЭБ. Там отметили: в настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению противоправных действий.

"Детективы разоблачили группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику и уклонились от уплаты таможенных платежей и НДС. Следствием установлено, что товары завозились из соседней страны ЕС и при прохождении таможенного контроля не декларировались или завозились под видом товаров для личного потребления. Примерная стоимость ввезенной техники составляет около 40 млн грн. На изъятую технику наложен арест", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: для получения дополнительных доказательств сотрудники БЭБ провели обыски в помещениях Львовской таможни. По результатам обысков были изъяты документы, подтверждающие факт перемещения товаров транспортными средствами вне таможенного контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее БЭБ разоблачило масштабную схему изготовления и реализации фальсифицированных ликероводочных изделий с поддельными марками акцизного налога. Была изъята продукция на 10 млн грн.

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