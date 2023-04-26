В Украину завезли опасный попкорн из-за границы: где обнаружили и откуда прибыл

В Украину из Испании завезли опасную кукурузу для попкорна. Продукция была обнаружена в Одесской области.

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В продукции найден хлорпирифос, который оказывает острое токсическое воздействие на человека и поражает нервно-мышечные связи. Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 25 апреля 2023 года № 2023.2025 относительно выявления хлорпирифоса в кукурузе для приготовления попкорна, экспортируемой из Испании (производитель: Liven SA, Barcelona) в Украину (получатель: ООО "Фоззи Коммерц", ул. Гоголевская 1а, 07408)", – говорится в заявлении ведомства.

Госпродпотребслужба обратилась к операторам рынка и призвала в случае обнаружения такой продукции сообщать об этом по адресу: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6, или по телефону (048) 716-13-01.

Симптомы отравления хлорпирифосом: рвота, сужение зрачков, слезотечение, тремор мышц, спутанность сознания. В организме хлорпирифос разлагается ферментами и выводится через несколько дней.

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