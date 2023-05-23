В Украину завозят опасные продукты: как можно распознать

В Украину во время войны из-за границы стали завозить много опасных продуктов. При этом распознать такие продукты практически нереально без лабораторного исследования.

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Об этом рассказала в интервью OBOZREVATEL председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. Она отметила, что превышение химических веществ в орехах, печенье и других продуктах человек не может определить вкус, цвет, глаз.

"Нельзя сказать, откуда их конкретно везут. В Европе есть такая система уведомления об опасных продуктах, которая называется RASFF. Госпотребслужба с ними контактирует, мы имеем доступ к этой системе в формате открытого окна, но, к сожалению, мы не являемся членами Европейского Союза. Обо всех продуктах, которые попадают в Украину, информирует Госпродслужба, и она, по идее, должна принимать меры по изъятию этой некачественной продукции с рынка Украины. Это именно по информации, которая поступает через систему оповещения RASFF", – сказала эксперт.

При этом после вступления Украины в Европейский Союз (ЕС) ситуация с контролем качества продукции должна улучшиться. В блоке много действенных механизмов и органов, которые за этим следят.

"Хочется в это верить, потому что в Европейском Союзе немало механизмов работы с опасной продукцией, система оповещения также работает и рынок сам себя в этой ситуации выравнивает. Опять же мы тоже всегда призываем потребителей, если они столкнулись с нарушениями, увидели продукцию ненадлежащего качества, информировать и писать жалобы в Госпродпотребслужбу. Также можно делиться такой информацией в социальных сетях", – отметила Куликова.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что украинцам рекомендуют покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов, поскольку там можно проверить срок годности товаров и попросить документы производителя. Опаснее всего покупать товары на рынках.

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