В "Укргидроэнерго" рассказали, сколько лет нужно для возобновления Каховской ГЭС
Украине после деоккупации территории, на которой находится разрушенная Каховская ГЭС, понадобится шесть лет на ее полное восстановление. Фактически станцию нужно строить заново, при этом демонтаж займет один год, а строительство новой станции - еще пять лет.
Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. После разрушения ГЄС Россией необходимо фактически заново строить станцию. В первую очередь нужно перекрыть водохранилище: построить перемычки верхнюю и нижнюю. А уже после заниматься демонтажом.
"Это займет год времени. Строительство новой станции - это минимум 5 лет", – рассказал Сирота. Кроме самой станции для ее работы необходимо построить инфраструктуру для работы ГЭС (путипровод, газопровод, железную дорогу).
На данный момент разрабатывается техническое задание для строительства перемычек и демонтажа станции. При этом полноценные работы можно начать только после того, как территория, на которой находится станция, деоккупируют.
Помимо миллиардов долларов прямых убытков также в Украине в результате подрыва станции произошла экологическая катастрофа: затопление территорий, гибель рыбы, животных и людей. Десятки населенных пунктов оказались затоплены.
Масштабы ущерба для региона все еще оцениваются. Однако последствия катастрофы придется преодолевать еще в течение многих лет. Фактически Россия организовала самую масштабную экологическую катастрофу за десятилетия.
Ранее OBOZREVATEL писало о том, что под угрозой уничтожения оказалось 30% природо-охранного фонда Херсонской области. Убытки уже составили более 55 млрд грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!