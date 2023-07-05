В "Укрнефтебурении" призвали новую главу АРМА разобраться с нарушившим закон экс-руководством: детали

Акционер компании "Укрнефтебурение" просит новоназначенную главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу разобраться с существенными нарушениями законодательства, совершенных бывшим руководством. Экс-должностных лиц требуют привлечь к ответственности.

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Об этом говорится в обращении компании ООО JKX Ukraine BV. В нем госслужащих обвиняют в нарушении сразу нескольких законов Украины, пишет "Телеграф".

В частности, речь идет о нарушениях:

статьи 21 Закона "Об АРМА" в части передачи конфискованного имущества по специальной процедуре, без проведения оценки и конкурса управляющих, что возможно, если существует опасность прекращения работы критического предприятия. На самом же деле ПРаТ "ВК Укрнефтебурение" работало до самого ареста своих активов, платило налоги и заработную плату, рассчитывалось с контрагентами;

законодательства о защите экономической конкуренции – отказ от проведения конкурса отбора управляющего и передачи активов ПРаТ "ВК Укрнафтобуріння" в ПАО "Укрнафта" предоставило последнее необоснованные конкурентные преимущества на рынке и ограничило конкуренции между газодобывающими компаниями;

законодательство о необходимости получения разрешения на концентрацию – хотя согласно законам ПАО "Укрнафта" должно было получить на это разрешение от Антимонопольного комитета Украины по определенной процедуре, это было проигнорировано как "Укрнафта" так и АМКУ. В частности, нужно было разрешение или хотя бы информация от "Укранфтобурения", чего исполнено не было.

При этом ранее многочисленные обращения компании по поводу этих нарушений, в частности, к АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) и бывшему руководству АРМА были проигнорированы.

В своем обращении акционер компании попросил Елену Думу:

поднять перед Кабмином вопрос об изменениях в законодательстве, используемых для рейдерства под прикрытием закона, в частности, распоряжение КМУ от 23.05.2023 № 454-р "Некоторые вопросы управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, в исключительных случаях";

принять меры по недопущению определения управляющего активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" вне конкурса;

обеспечить осуществление независимой оценки находящихся под арестом активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" на конкурсных началах;

провести конкурс на определение управляющего активов ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ранее арестованных в уголовном производстве;

провести дисциплинарное производство по ненадлежащему выполнению должностными лицами АРМА, ответственными за осуществление мер по управлению арестованными активами (корпоративными правами) ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство избрало главой АРМА Елену Думу. Во время конкурса за нее проголосовало 6 из 8 членов комиссии (голоса можно было отдавать сразу нескольким кандидатам). Однако в преддверии решения правительства один из членов комиссии заявил, что хочу отозвать свой голос.

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