Вакансий стало больше: кого ищут работодатели в Украине

В Украине оживает рынок труда, а дефицит вакансий сходит на нет. Заметнее всего рботодатели активизировали поиск уборщиков, охранников, барменов и бариста, официантов и комплектовщиков. Но в некоторых сферах сохраняется жесткая конкуренция.

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Об этом сообщили OBOZREVATEL аналитики крупного портала по поиску работы, которые провели анализ рынка труда по итогам апреля-2023. Если говорить о сферах, в которых активизировался поиск сотрудников, то топ-10 выглядит так:

охрана и безопасность (за месяц число вакансий выросло на 21%);

отельно-ресторанный бизнес и туризм (+20%);

сфера обслуживания (+16%);

строительство и архитектура (+15%);

розничная торговля (+15%);

финансы, банковское дело (+11%);

рабочие специальности, производство (+10%);

логистика, складское дело (+10%);

транспорт и автобизнес (+9%);

красота, фитнес, спорт (+9%).

Самая низкая конкуренция наблюдается в основном на вакансии врачей: гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог. Также легко устроиться на работу специалистам на такие должности: заведующий аптекой, ветеринарный врач, дизелист, горняк.

В то же время высокая конкуренция за вакансии сохраняется по должностям диджитал-специалистов с возможностью работать дистанционно: верстальщик, Front-end программист, тестировщик, вебдизайнер, специалист чата, видеомонтажер, ретушер, программист Java и копирайтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше всего вакансий предлагают в Киевской и Днепропетровской областях. Однако впервые с начала большой войны в топ-5 регионов по количеству предложений работы попала и Харьковская область.

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