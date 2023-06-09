Вакансий стало больше: кому проще всего найти работу в Украине

В Украине продолжается оживление на рынке труда, вследствие чего снижается конкуренция. Кроме того, в некоторых сферах уже возник дефицит. Работодателям не хватает в основном медиков и представителей рабочих профессий.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного крупным порталом по поиску работы. По их данным, на рынке возникла острая потребность в таких специалистах:

гастроэнтерологи и эндокринологи;

врачи УЗИ миэндоскописты;

заведующие аптеками;

горняки;

оббивщики мягкой мебели и сборщики верха обуви;

мастера шиномонтажа и электрослесари.

В то же время, высокая конкуренция и нехватка рабочих мест наблюдается в IT и медиа. Сложнее всего устроиться на работу HTML-верстальщикам, Front-end-программистам, тестировщикам, специалистам чата, Java-программистам, видеомонтажерам, Python-программистам, ретушерам, Unity-программистам.

В целом рынок труда продолжает набирать обороты и реагировать на изменения, отмечают эксперты. По их подсчетам, в мае прирост вакансий был больше, чем в апреле. "Работодателям следует обратить внимание на большую долю женщин-кандидатов на рынке труда и пересмотреть гендерные вопросы при поиске и подборе сотрудников", – советуют эксперты.

Они прогнозируют, что в ближайшие месяцы количество вакансий будет расти, а конкуренция среди соискателей – снижаться. Работодателям при этом придется пересматривать стратегии поиска персонала, обращать внимание на новые категории кандидатов и разрабатывать программы трудоустройства ветеранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату повысят только в 2024 году. При этом минималка увеличится с 6700 до 7651 грн. Этого повышения не хватит, чтобы компенсировать рост цен за 2022-й и 2023-й.

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