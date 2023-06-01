Вернутся ли украинцы из Польши домой: в Кабмине раскрыли статистику

Большинство украинских беженцев, которые с момента полномасштабного вторжения страны-террористки РФ выехали в Польшу, планируют вернуться домой. Один из ключевых факторов, побуждающих вернуться в страну, – возможное вступление Украины в Европейский Союз (ЕС).

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Об этом свидетельствуют данные опроса респондентов, говорится в сообщении Минреинтеграции. Также среди факторов, побуждающих вернуться в Украину, респонденты указали:

вступление Украины в ЕС (57%);

вступление Украины в НАТО (47%);

повышение уровня зарплат (54%);

возможность воссоединения с семьей, оставшейся в Украине (48%).

"Проводился опрос Миграционной платформой EWL и Фондом EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета. Исследование показало, что, несмотря на то, что большинство трудоспособных искателей убежища нашли работу в этой стране, почти 2/3 из них планируют вернуться на родину в ближайшей перспективе. Из них каждый четвертый (24%) выразил намерение вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий", – говорится в заявлении.

Отметим, Польша приняла больше всего украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. В соседнем государстве сейчас находится до 2 млн украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские беженцы в Польше могут получить финансовую помощь TERA от организации Polska Akcja Humanitarnа. Сумма помощи составляет до 6 тысяч гривен.

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