Вместо денег – трудовое рабство: как украинцев обманывают за границей и лишают всего. Главные "схемы"

Довольно часто уехавшие за границу украинцы сталкиваются с проблемами на работе. К ним плохо относятся, не предоставляют нужные условия для выполнения труда, а некоторые буквально становятся жертвами трудового рабства. Однако чтобы не попасть в такой капкан, достаточно соблюдать несколько правил.

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О том, какие схемы действуют и как себя обезопасить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Один из свежих крупных скандалов – в Финляндии строители из Украины, Латвии и Эстонии стали жертвами торговли людьми. Подозреваемые привлекали работников для выполнения разнообразных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы, пишет издание Yle. Сообщается, что приехавших в Финляндию работников вводили в заблуждение, втягивали в долги. Потерпевших могут быть сотни.

Организаторы воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы. Но подобных схем в Европе за последние годы было много – как меньше, так и масштабнее.

Например, часто нечестные работодатели обещали хорошие условия проживания, большую зарплату и легкую работу нашим гражданам. Однако приехав в эти страны (такие случаи фиксировали в Польше, Чехии и т.д.) украинцев ожидали проблемы с жильем, большие задержки, а иногда даже невыплата заработной платы, а также сверхтяжелые условия для труда и сверхурочная работа.

Как не попасть на крючок торговцев людьми и потенциально опасных работодателей?

Старайтесь держаться рядом с другими переселенцами или трудовыми мигрантами из Украины;

расскажите родным подробную информацию о месте своего пребывания и расскажите о подробностях работы;

не садитесь в авто поодиночке или запишите/запомните номера автомобиля, которым едете;

не отдавайте свои документы незнакомцам;

сделайте копии самых важных документов и отправьте их на свою эл. почту;

доверяйте документы только работникам пограничной службы и полиции страны, в которой вы находитесь;

не соглашайтесь на неофициальную/нелегальную работу;

в подозрительных ситуациях обращайтесь в правоохранительные органы.

На какой работе вашей жизни может угрожать опасность?

Где на вас давят и требуют дать согласие немедленно;

где предлагают работать незаконно;

не раскрывают название или имя работодателя и его реквизиты;

просят отдать паспорт или другие документы;

просят у вас деньги за трудоустройство;

не говорят, какую именно работу должны выполнять;

объявляют явно завышенную зарплату.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мошенничество в Украине во время полномасштабной войны не исчезло, а наоборот – приобрело особенно цинические формы. Большинство афер проворачивается в интернете – это 86% всех зарегистрированных случаев.

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