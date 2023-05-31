Вместо денег – трудовое рабство: как украинцев обманывают за границей и лишают всего. Главные "схемы"
Довольно часто уехавшие за границу украинцы сталкиваются с проблемами на работе. К ним плохо относятся, не предоставляют нужные условия для выполнения труда, а некоторые буквально становятся жертвами трудового рабства. Однако чтобы не попасть в такой капкан, достаточно соблюдать несколько правил.
О том, какие схемы действуют и как себя обезопасить – читайте в материале OBOZREVATEL.
Один из свежих крупных скандалов – в Финляндии строители из Украины, Латвии и Эстонии стали жертвами торговли людьми. Подозреваемые привлекали работников для выполнения разнообразных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы, пишет издание Yle. Сообщается, что приехавших в Финляндию работников вводили в заблуждение, втягивали в долги. Потерпевших могут быть сотни.
Организаторы воспользовались зависимостью соответствующих лиц от работодателя из-за отсутствия у них знаний языка и нехватки ресурсов. Кроме того, в ходе предварительного расследования подозревается, что на некоторых сотрудников были направлены насилие и угрозы. Но подобных схем в Европе за последние годы было много – как меньше, так и масштабнее.
Например, часто нечестные работодатели обещали хорошие условия проживания, большую зарплату и легкую работу нашим гражданам. Однако приехав в эти страны (такие случаи фиксировали в Польше, Чехии и т.д.) украинцев ожидали проблемы с жильем, большие задержки, а иногда даже невыплата заработной платы, а также сверхтяжелые условия для труда и сверхурочная работа.
Как не попасть на крючок торговцев людьми и потенциально опасных работодателей?
- Старайтесь держаться рядом с другими переселенцами или трудовыми мигрантами из Украины;
- расскажите родным подробную информацию о месте своего пребывания и расскажите о подробностях работы;
- не садитесь в авто поодиночке или запишите/запомните номера автомобиля, которым едете;
- не отдавайте свои документы незнакомцам;
- сделайте копии самых важных документов и отправьте их на свою эл. почту;
- доверяйте документы только работникам пограничной службы и полиции страны, в которой вы находитесь;
- не соглашайтесь на неофициальную/нелегальную работу;
- в подозрительных ситуациях обращайтесь в правоохранительные органы.
На какой работе вашей жизни может угрожать опасность?
- Где на вас давят и требуют дать согласие немедленно;
- где предлагают работать незаконно;
- не раскрывают название или имя работодателя и его реквизиты;
- просят отдать паспорт или другие документы;
- просят у вас деньги за трудоустройство;
- не говорят, какую именно работу должны выполнять;
- объявляют явно завышенную зарплату.
Как ранее писал OBOZREVATEL, мошенничество в Украине во время полномасштабной войны не исчезло, а наоборот – приобрело особенно цинические формы. Большинство афер проворачивается в интернете – это 86% всех зарегистрированных случаев.
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