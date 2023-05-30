Мошенники цинично обворовывают украинцев во время войны: в НБУ показали статистику

Мошенничество в Украине во время полномасштабной войны не исчезло, а наоборот – приобрело особо циничные формы. Большинство афер проворачивается в интернете – это 86% всех зарегистрированных случаев.

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При этом аферисты стали пользоваться уязвимым положением украинцев и манипулировать чувствами жертв. Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины Алексей Шабан.

"Наибольшая активность мошенников наблюдается в сети интернет – 86% от общего количества мошеннических случаев в 2022 году произошли именно здесь. В то же время только 14% – через физические устройства (торговая сеть, банкоматы)", – отметил Шабан.

Более половины мошенничеств происходит с использованием социальной инженерии. В резульатате люди становятся жертвами из-за того, что разглашают данные карт, одноразовые пароли для подтверждения операций, данные для входа в интернет-банкинг и т.д.

Что касается сумм, которые выманивают мошенники, лидируют также интернет-аферисты (94%). Еще 4% всех украденных средств приходится на мошенничества в торговых сетях и лишь 2% – на банкоматы.

"Там, где используется физическая карточка (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания), проведение операций сейчас более безопасно. Ведь подработать платежную карту, чтобы использовать ее в банкомате или торговой сети, сложнее, чем выманить у клиента данные карты и провести операцию в интернете", – объяснил Шабан.

При расчетах в сети представитель НБУ призвал придерживаться правил безопасности. В частности:

держать в секрете смс-коды от банков и мобильных операторов, три цифры на обороте карты (CVV-код), логины и пароли от интернет-банкинга;

прежде чем заполнить любую форму данных, необходимо проверить адрес ресурса – любые отличия от оригинальной ссылки могут указывать на то, что пользователь оказался на фишинговом сайте.

Общие убытки банков, торговых сетей и обычных украинцев от мошенничеств с платежными картами за 2022 год составили 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ мошенники наживаются на фейковой благотворительности и волонтерских сборах. Так, если вы получили ссылку в чате на неизвестный сайт от незнакомого адресата или с подозрительным текстом – не переходите за ней.

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