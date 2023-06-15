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Опасно для авто: как украинцы могут самостоятельно распознать старый бензин

Владимир Пазий
Личные финансы
2 минуты
2,2 т.
Как украинцам самостоятельно распознать старый бензин

Автомобили и другую технику небезопасно заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения горючего достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.

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Как определить горючее, которое уже нельзя использовать, – расскажет OBOZREVATEL.

Старый бензин может повредить современный двигатель. Иногда неподходящее качество топлива заметно во время визуального осмотра – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жидкость. Иногда видна вода. Иногда бьет в нос нетипичный и очень неприятный запах.

Однако есть способы определить ненадлежащее качество бензина уже в процессе его использования. Следует обратить внимание на следующие признаки:

  • Трудности при запуске

Загрязненное или застоявшееся топливо не обеспечивает надлежащей мощности для запуска двигателя. Если авто или генератор не заводятся, это может являться следствием некачественного (старого, грязного, разбавленного и т.п.) бензина. Если другие проблемы исключены, следует проверить именно бензин.

  • Шипение, посвистывание и другие нетипичные звуки

Плохой бензин не сгорает равномерно. Как следствие, двигатель начинает издавать необычные звуки. Однако шумы (как и черный выхлопной дым, неприятный запах) не являются 100% индикатором, поскольку могут вызываться другими неисправностями – например, требует замены топливного фильтра.

  • Двигатель часто глохнет

Если бензин загрязнен инородными веществами, включая обычную грязь или воду, двигатель может спонтанно затихнуть, поскольку топливо не сгорает должным образом.

  • Повышенный расход топлива

Потребление большего количества топлива, чем обычно, в тех же условиях может указывать на проблемы с самим бензином. Дело в том, что двигателю с плохим бензином приходится работать с большей нагрузкой, чтобы генерировать должную мощность. Из-за этого расход топлива ощутимо повышается. Когда этот признак появляется рядом с другими, нужно подумать о качестве топлива.

Если такие симптомы есть, лучше слить подозрительное горючее и залить заведомо хорошее. Это будет самым безопасным результатом для двигателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу аналитика профильного издания "Нафторынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Украине будут снижаться в течение июня, но не активно. Цена на оптовом рынке значительно упала.

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