Опасно для авто: как украинцы могут самостоятельно распознать старый бензин

Автомобили и другую технику небезопасно заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения горючего достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.

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Как определить горючее, которое уже нельзя использовать, – расскажет OBOZREVATEL.

Старый бензин может повредить современный двигатель. Иногда неподходящее качество топлива заметно во время визуального осмотра – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жидкость. Иногда видна вода. Иногда бьет в нос нетипичный и очень неприятный запах.

Однако есть способы определить ненадлежащее качество бензина уже в процессе его использования. Следует обратить внимание на следующие признаки:

Трудности при запуске

Загрязненное или застоявшееся топливо не обеспечивает надлежащей мощности для запуска двигателя. Если авто или генератор не заводятся, это может являться следствием некачественного (старого, грязного, разбавленного и т.п.) бензина. Если другие проблемы исключены, следует проверить именно бензин.

Шипение, посвистывание и другие нетипичные звуки

Плохой бензин не сгорает равномерно. Как следствие, двигатель начинает издавать необычные звуки. Однако шумы (как и черный выхлопной дым, неприятный запах) не являются 100% индикатором, поскольку могут вызываться другими неисправностями – например, требует замены топливного фильтра.

Двигатель часто глохнет

Если бензин загрязнен инородными веществами, включая обычную грязь или воду, двигатель может спонтанно затихнуть, поскольку топливо не сгорает должным образом.

Повышенный расход топлива

Потребление большего количества топлива, чем обычно, в тех же условиях может указывать на проблемы с самим бензином. Дело в том, что двигателю с плохим бензином приходится работать с большей нагрузкой, чтобы генерировать должную мощность. Из-за этого расход топлива ощутимо повышается. Когда этот признак появляется рядом с другими, нужно подумать о качестве топлива.

Если такие симптомы есть, лучше слить подозрительное горючее и залить заведомо хорошее. Это будет самым безопасным результатом для двигателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу аналитика профильного издания "Нафторынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Украине будут снижаться в течение июня, но не активно. Цена на оптовом рынке значительно упала.

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