Опасно для авто: как украинцы могут самостоятельно распознать старый бензин
Автомобили и другую технику небезопасно заправлять старым бензином. В идеальных условиях срок хранения горючего достигает 5 лет, но любое нарушение (разгерметизация канистры, перепады температуры) сокращает этот срок.
Как определить горючее, которое уже нельзя использовать, – расскажет OBOZREVATEL.
Старый бензин может повредить современный двигатель. Иногда неподходящее качество топлива заметно во время визуального осмотра – на поверхности грязно-рыжая пленка, похожая на болотную жидкость. Иногда видна вода. Иногда бьет в нос нетипичный и очень неприятный запах.
Однако есть способы определить ненадлежащее качество бензина уже в процессе его использования. Следует обратить внимание на следующие признаки:
- Трудности при запуске
Загрязненное или застоявшееся топливо не обеспечивает надлежащей мощности для запуска двигателя. Если авто или генератор не заводятся, это может являться следствием некачественного (старого, грязного, разбавленного и т.п.) бензина. Если другие проблемы исключены, следует проверить именно бензин.
- Шипение, посвистывание и другие нетипичные звуки
Плохой бензин не сгорает равномерно. Как следствие, двигатель начинает издавать необычные звуки. Однако шумы (как и черный выхлопной дым, неприятный запах) не являются 100% индикатором, поскольку могут вызываться другими неисправностями – например, требует замены топливного фильтра.
- Двигатель часто глохнет
Если бензин загрязнен инородными веществами, включая обычную грязь или воду, двигатель может спонтанно затихнуть, поскольку топливо не сгорает должным образом.
- Повышенный расход топлива
Потребление большего количества топлива, чем обычно, в тех же условиях может указывать на проблемы с самим бензином. Дело в том, что двигателю с плохим бензином приходится работать с большей нагрузкой, чтобы генерировать должную мощность. Из-за этого расход топлива ощутимо повышается. Когда этот признак появляется рядом с другими, нужно подумать о качестве топлива.
Если такие симптомы есть, лучше слить подозрительное горючее и залить заведомо хорошее. Это будет самым безопасным результатом для двигателя.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу аналитика профильного издания "Нафторынок" Александра Сиренко, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Украине будут снижаться в течение июня, но не активно. Цена на оптовом рынке значительно упала.
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