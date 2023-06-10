Во Львове продают самую маленькую квартиру: сколько стоит и как выглядит недвижимость размером с кладовку

Во Львове квартиру площадью всего в 15 квадратных метров продают за 24,5 тыс. долларов. Недвижимость находится на первом этаже многоэтажного здания.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Квартира находится в чудесном районе, достаточно близко до центра. Рядом есть все необходимое: парк, магазины, спортзал, стадион", - говорится в объявлении.

Фактически вся квартира - одна прямоугольная комната, в углу которой оградили небольшой совмещенный санузел. Рядом с ним установили мойку (угол служит кухонной зонной).

В квартире есть собственный выход во двор. Вероятно, изначально помещение должно было быть коммерческим, однако его переоборудовали в "квартиру". Судя по фотографиям, вместо ванны или душа - умывальник.

К слову, цены на квартиры во Львове после начала полномасштабной войны преодолели уровень цен в столице. Это связано с большим количеством переселенцев. Кроме того, в Киеве и других городах, которые постоянно подвергаются ракетными атаками со стороны РФ, инвестировать деньги в недвижимость боятся. В то время как во Львове рынок недвижимости оживился.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры. Сделать это нужно до конца лета.

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