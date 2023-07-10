Вскрылись масштабные проблемы в НБУ: об угрозах заговорили в ЕБРР и МВФ, а решения регулятора вызывают вопросы

НБУ во главе с Андреем Пышным кардинально изменил подходы в своей работе. В первую очередь речь идет о кадровой политике и механизмах принятия решений. Такой ситуацией недовольны ни в МВФ, ни в ЕБРР. Кроме того, есть вопросы и к высокой учетной ставке, которая приводит к тому, что банковская система перестала служить кровью экономики, а подсела на государственные деньги.

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О том, какие проблемы возникли в Нацбанке и из-за Нацбанка, читайте в материале OBOZREVATEL.

МВФ и ЕБРР против НБУ: что происходит

Международные партнеры Украины не довольны ситуацией в Нацбанке. Еще в апреле МВФ направил документ на десятках страниц, большинство замечаний которых сводились к стилю руководства главы Нацбанка Андрея Пышного. Следом за ним свой вывод сделал и Европейский банк реконструкции и развития. Во многом замечания МВФ они повторили. В нашем распоряжении есть доступ к выводам обеих организаций.

OBOZREVATEL попросил Нацбанк по пунктам прокомментировать замечания. Но регулятор отказал ссылаясь на то, что неофициальную информацию они не комментируют. МВФ и ЕБРР публично свои замечания не озвучивали, однако в организациях уверены: ситуацию необходимо кардинально менять, а институциональная способность принимать профессиональные решения находятся под угрозой.

МВФ указывает на "отсутствие коллективной подготовки в совете и хрупкую стабильность в правлении НБУ". Также в Фонде недовольны эмиссией гривни. Там считают, что Национальный банк теряет свою независимость и может поддаться давлению со стороны правительство и печатать слишком много денег (для покрытия расходов, что приведет к росту инфляции).

В целом МВФ считает, что Нацбанк довольно успешно справился с самым кризисным этапом после начала полномасштабного вторжения. Ключевые операции проводили без перебоев, а финансовую стабильность удалось удержать. На самом деле это значительное достижение, которое отчасти произошло благодаря всем банковским учреждениям.

Вторыми по масштабам после войны называют угрозы отсутствия эффективного управления. Эксперты МВФ рекомендовали Нацбанку поучиться: разработать программу подготовки для членов Совета, изменить устав Аудиторского комитета, следить за соблюдениям этики и норм управления, улучшить процесс назначения членов правления. Также в Фонде недовольны тем, что Нацбанк покупает государственные облигации в военное время (это послабило независимость Нацбанка).

В ЕБРР сформулировали замечания более в грубой форме. Они вовсе сомневаются, что Нацбанк способен выполнить программу МВФ. "Существуют значительные сомнения касательно готовности руководства Национального банка Украины выполнить обязательства, взятые в рамках EEF, то есть превратить НБУ в современный, открытый и независимый центральный банк", – отмечают в ведомстве.

По их данным, в Нацбанке все решения принимает небольшая группа людей, коллегиальные органы превратились в юридическую формальность, а не площадкой для обсуждения. А тех, кто не согласен, увольняют. ЕБРР пообщались с сотрудниками НБУ, которые с радостью раскритиковали своего шефа Пышного. Рассказали даже о его планах ввести практику: если не согласен с коллективным решением – пиши пояснение, почему.

На работу берут только тех, кто полностью лоялен главе Нацбанка. В НБУ OBOZREVATEL рассказали: сразу после того, как Андрей Пышный пришел на работу, уволили (либо сами уволились) 235 сотрудников. На работу взяли всего 152 человека. Каждый десятый новый сотрудник имеет опыт работы в Ощадбанке, который ранее возглавлял Пышный.

Неофициально собеседники в НБУ рассказывают: коллектив фактически расколот на две части. Есть те, кто давно работает в Нацбанке, верит в сильные государственные институты. Большинство из них считают, что стиль управления Пышного – диктаторский. Он не воспринимает критику, не хочет слышать альтернативную точку зрения. Другая же часть – уверена, что Пышный эффективный менеджер.

Ссору из дома на Институтской, 9 уже вынесли. И кризис внутри Нацбанка может отобразится и на его возможности эффективно работать и принимать решение. А, как считают международные партнеры, уже отобразился.

Сомнительные решения Нацбанка

Политика Национального банка по привлечению гривневых активов привела к тому ,что банки фактически получают деньги от государства. Рост процентных выплат по депозитным сертификатам связан с повышения учетной ставки до 25% годовых.

Если раньше банки получали незначительный доход от сертификатов (в 2021-м это было всего 6%), то в январе-мае доля в процентных доходах выросла до 30%. То есть фактически банки берут государственные депозитные сертификаты под большой процент и на них зарабатывают.

А если к этому прибавить еще и облигации внутреннего госзайма (фактически государственные долговые бумаги, на которых зарабатывают банки), окажется, что от общих процентных доходов банка 50% составляют государственные. А 30 из 65 банков вообще получают большую часть своих процентных доходов от государства.

В результате банковский сектор фактически зависит от государства. А доходность и ликвидность банков, которую действительно удалось сохранить в период полномасштабной войны, в первую очередь зависит от государственных денег.

Такая политика не устраивает и МВФ, и ЕБРР, которые понимают все риски подобной ситуации. Кроме того, это сковывает и экономику. Банки вместо того, чтобы кредитовать и зарабатывать на свойственных им операциях, получают доходы, фактически выдавая кредиты государству.