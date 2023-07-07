Закупки лекарств в Украине: Кабмин переписал правила для больниц

Правительство обязало медучреждения закупать некоторые лекарства и медицинские изделия исключительно через электронный каталог Prozorro Market. В список вошли те лекарства, которые чаще всего покупали публичные заказчики в 2022 году.

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Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров на заседании 7 июля. Правило касается закупок, если:

сумма закупки превышает 50 тысяч гривен;

лекарственные средства входят в соответствующий перечень, утвержденный Кабмином (более 160 наименований наиболее часто закупаемых на Prozorro Market препаратов).

Закупки должны производиться путем запроса цены предложения. Предполагается, что цены будут на 15-20% ниже, чем во время проведения отдельных тендеров.

По словам замминистра экономики Украины Надежды Бигун, более низкая цена при закупках через Prozorro Market обеспечивается благодаря большему количеству предложений поставщиков. "В начале этого года... при покупке лекарственных средств среднее количество участников закупок составило 4,58. Для сравнения, при использовании инструмента открытых торгов в закупках участвовало в среднем 2,19 участников", – объяснила Бигун.

По прогнозам, что к концу 2023 года общая сумма таких закупок приблизится к 2 млрд гривен. А экономию хотят повысить до более чем 20% – за счет привлечения к торгам еще большего количества поставщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля все медикаменты по программе "Доступные лекарства" отпускаются в аптеках только по электронному рецепту. Исключения сделаны лишь для прифронтовых территорий, где получить медпрепараты бесплатно или с частичной оплатой можно и по бумажному рецепту.

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