Заманивают скидками и рассрочкой на новые квартиры: что застройщики предлагают украинцам

Украинские застройщики активно пытаются стимулировать жителей страны к покупке жилья. На фоне низкого спроса акции объявили уже в 21% всех новых жилых комплексов (ЖК) в стране, а рассрочку предлагают в 74% объектов.

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При этом вырос и размер скидок, рассказали аналитики рынка недвижимости и девелоперы порталу "Минфин". "Если до полномасштабного вторжения скидки на первичку на уровне 15-20% считались чем-то фантастическим, то сейчас это вполне реально", – отметила директор по маркетингу Alliance Novobud Ирина Михалева.

В большинстве случаев крупные скидки до 20% предлагают тем, кто готов купить квартиру сразу со 100%-ной оплатой. Альтернативный вариант – возможность приобрести паркинг, кладовку и т.д. со скидкой до 30%.

Еще одна популярная услуга от застройщиков – рассрочка до 5 лет. Первоначальный взнос обычно составляет 30-50% от общей стоимости жилья.

Однако, как отмечают участники рынка, в каждом случае применяется индивидуальный подход с учетом возможностей покупателя. Например, может предлагаться меньший первый взнос или фиксация цены по курсу доллара. Обычно для привязки используют официальный курс 36,6 грн/долл.

Среди новых предложений – возможность обратного выкупа. "Суть обратного выкупа в том, что мы, согласно договору, обязуемся выкупить жилье по окончании строительства у покупателя, если он изъявит такое желание. Как правило, такая возможность предлагается инвесторам, которые покупают квартиры на ранних стадиях строительства", – рассказала директор по маркетингу DIM Дарья Бедя.

В целом эксперты по недвижимости уверены: пока первичный рынок недвижимости не будет активно включаться в государственные программы льготной ипотеки, застройщики и дальше будут придумывать спецпредложения. Этого требует необходимость расширения круга покупателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее время украинцы ищут квартиры не для инвестиций, а для проживания. Предпочтения сместились в сторону небольшого жилья, желательно с ремонтом. Популярность двух- и трехкомнатных квартир сильно упала, зато активизировался спрос на крошечные смарт-квартиры.

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