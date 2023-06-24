Зарплаты ITшников резко сократились: сколько теперь платят 

Зарплаты опытных ITшников в мае 2023-го по сравнению с маем прошлого года сократились на 500 долларов. Ситуация на рынке труда меняется.

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Так, согласно данным исследования Djinni. "Зарплаты опытных технических специалистов нанятых в мае в среднем на 500 долларов ниже прошлогоднего", – говорится в публикации.

Медианная зарплата Senior Java Developer вернулась к уровню $6К, а QA с опытом 5+ лет просят в среднем вдвое меньше. При этом работа для айтишников все еще является самой высокооплачиваемой на украинском рынке труда.

К слову, в Украине резко изменилась ситуация на рынке труда. Количество вакансий практически достигла довоенного уровня, а сотрудников критически не хватает.Самые популярные сферы: предложения для рабочих, торговля и сфера услуг. "Рынок соискателя возвращается", – констатирует операционная директор компании GRC Наталья Слинько. По ее словам, количество вакансий зашкаливает и уже достигает уровня до полномасштабной войны. В то же время количество специалистов, которые ищут работу, значительно меньше.

О дефиците рабочих кадров говорят и крупные компании. Самая большая проблема, объясняет Слинько, найти специалиста с опытом работы. Для обучения ресурсов нет, иначе тот, кто будет обучать, не сможет выполнять свою основную работу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев может рассчитывать на выплату сразу нескольких пенсий. Это касается тех пенсионеров, которые собираются выезжать за границу.

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