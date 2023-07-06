Зарплаты отстают от цен: кому в Украине активнее всего повышают оклады

За время полномасштабной войны средняя зарплата на Украине выросла на 10%, при том что инфляция за год (май-2023 к маю-2022) составила более 15%. То есть повышения средних окладов в стране не хватает даже чтобы покрыть рост цен. Тем не менее, для некоторых профессий повышение было гораздо выше среднего: у психологов, например, оно составило до 80%.

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Первое с начала полномасштабной войны повышение зарплат украинцев было зафиксировано только в феврале-2023. Второе произошло в мае, сообщают аналитики крупного кадрового портала. Госстат во время войны не публикует данные о средних зарплатах, однако такие данные собирает Пенсионный фонд (ПФУ).

Оценки рекрутеров и ПФУ разнятся – первые сообщают о средней зарплате в 2023 году на уровне 16,5 тыс. грн, вторые – о 13,4 тыс. грн. При этом в Инфляционном отчете НБУ содержится прогноз, что средняя номинальная зарплата вырастет в 2023 году суммарно на 21,9%, а в 2024 году на 19,2%.

"У 79% опрошенных работодателей есть намерение повысить зарплаты. У 63% из них это касается всех работников, а остальные увеличат оплату труда только ключевым работникам", – добавили аналитики.

У кого и где зарплаты выросли сильнее всего

Один из самых больших ростов зарплат состоялся у психологов – до 80%. Также востребованными остаются специалисты в сфере торговли, финансов и услуг.

До 50% выросла зарплата у официантов. До 33% повысились оклады у поваров и охранников, до 21% – у бухгалтеров.

Регион тоже имеет значение. Так, наибольший рост оплаты труда произошел в центре (17%) и на западе Украины (23%). Зарплаты в этих регионах фактически подтянулись до уровня юга и востока, где они были выше в целом по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на рынке IT впервые за 10 лет сократилось количество вакансий. Даже опытные айтишники жалуются: без опыта несколько лет назад работу найти было куда легче.

Вместе с тем для украинцев сейчас – лучший период обучаться на IT, отмечают эксперты. Многие учебные заведения создали для украинцев бесплатные программы, а перспективы у рынка все еще крайне высоки.

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