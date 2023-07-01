Зеленский ввел санкции против "Грузинских авиалиний" и других компаний и лиц, связанных с Россией: что о них известно

Президент Владимир Зеленский 1 июля 2023 года ввел санкции, которые затронули в том числе грузинскую авиакомпанию Georgian Airways, возобновившую прямое сообщение со страной-агрессором Россией. В целом под новые ограничения попали больше 190 физических и 290 юридических лиц.

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Соответствующий указ (№364/2023) был обнародован на сайте Офиса президента. В тексте документа отмечается, что санкции были инициированы на заседании Совета национальной безопасноти и обороны.

Согласно информации, которая обнародована в приложениях к указу, санкции применены против 189 граждан России, двух беларусов и гражданина Грузии Гаиашвили Тамаза, – основателя Georgian Airways. Они будут действовать по меньшей мере 10 лет.

На такой же срок вводятся ограничения против 291 компании. Почти все они российские, кроме беларусских "Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" НАН РБ, белорусско-немецкого предприятия "Цейсс-БелОМО" и грузинской авиакомпании Georgian Airways LLС.

Напомним, что Georgian Airways впервые за четыре года осуществила прямой рейс в Российскую Федерацию 20 мая 2023-го, после того, как Москва решила снять односторонний запрет на авиасообщение с Грузией.

Более того, этот перевозчикс с 15 июня запустил для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Они осуществляются в пять городов – Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники.

Восстановление авиасообщения с Россией поддержала правящая партия и правительство Грузии. Однако президент страны Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, напомнив, что РФ оккупировала 20% территории Грузии. Авиакомпания в ответ объявила Зурабишвили "персоной нон грата" на своих лайнерах.

Как писал OBOZREVATEL:

– 27 июня Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырех компаний – Midas Resources SARLU, Diamville, Industrial Resources General Trading, ООО "ДМ", и одного юридического лица – Андрея Иванова, связанных с частной военной компанией "Вагнер" и ее основателем и предводителем Евгением Пригожиным. Под ограничения попали компании в Центрально-Африканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и Российской Федерации.

– В администрации американского президента Джо Байдена заявляли, что будут продолжать оказывать санкционное давление на ЧВК "Вагнер".

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