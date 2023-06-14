Зерно подорожало: что будет с ценами на хлеб после подрыва россиянами Каховской ГЭС

Несмотря на ситуативное подорожание зерна (пшеницы и сои) на фоне подрыва россиянами Каховской ГЭС, украинцам не следует бояться резкого роста цен на хлеб. Стоимость главного продукта в стране будет зависеть в первую очередь от общего уровня инфляции.

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Об этом рассказал экономист Сергей Фурса. По его словам, рост цен на зерно после катастрофы на ГЭС был вызван исключительно эмоциональными факторами, а не экономическими предпосылками.

"Это был просто спекулятивный скачок в один день, эмоциональная реакция на неизвестное событие, влияние которого трудно было оценить... Цены уравновесились, и в действительности взрыв на дамбе Каховской ГЭС никоим образом не повлияет на цену хлеба", – объяснил Фурса.

Он добавил, что стоимость хлеба для украинских потребителей в первую очередь зависит от инфляции. И сейчас наблюдается ее замедление.

"То есть цены растут, но умереннее, чем росли в прошлом году", – подчеркнул экономист. Так, по данным Госстата, в мае 2023 года по сравнению с апрелем хлеб подорожал всего на 0,1%, а с начала года – на 3,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в ООН уверены, что подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами все же создаст большие проблемы для продовольственной безопасности мира. Катастрофа приведет к росту мировых цен на продукты питания и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек, подсчитали в организации.

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