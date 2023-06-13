Цены на продукты увеличатся из-за подрыва Каховской ГЭС оккупантами: в ООН сделали заявление

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами создаст большие проблемы для продовольственной безопасности мира. Это приведет к росту мировых цен на продукты питания и может вызвать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

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Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Reuters. По его словам, влияние на продовольственную безопасность может быть значительным.

"Это житница – вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно возрастут. Почти неизбежно, что мы увидим огромные, огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность – вот что произойдет", – сказал Гриффитс BBC.

Гриффитс также сказал, что ущерб такого масштаба, нанесенный гражданской инфраструктуре, полностью противоречит международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции. "Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевские конвенции", – добавил Гриффитс.

Ранее Гриффитс заявил, что в ООН хотят подождать несколько недель, прежде чем делать выводы по поводу убытков и последствий для здоровья и окружающей среды, которые повлекли за собой разрушение Каховской ГЭС оккупантами. Речь идет в контексте выделения дополнительной помощи Украине.

Он добавил, что уже известно, что из-за катастрофы 700 тысяч человек потеряли доступ к питьевой воде. "Это вирусная проблема. Но правда состоит в том, что это лишь начало понимания последствий этого поступка", – сказал Гриффитс.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине снова замедлилась инфляция. В мае-2023 она составила 15,3% в годовом выражении, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем в апреле. Однако за год в стране существенно подорожали продукты питания и напитки – на 20,1%.

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