Страна-террорист Россия снова безосновательно отказала регистрировать входящий флот для участия в "зерновом соглашении". Так, сегодня, 1 июня, Совместный Координационный Центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана.

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В течение 30 и 31 мая Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт "Черноморск", в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на 3 украинских порта, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

"Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции сейчас 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае.

Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более $1 млрд убытков, которые отражаются на конечной стоимости продовольствия для мира.

"Таким образом Россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде. Блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта "Южный", является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор", – добавляют в министерстве.

Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует от ООН и страны-террориста России гарантий того, что "зерновое соглашение" будет работать нормально, если Киев позволит транзит российского аммиака через свою территорию. Это было одним из требований Кремля для продления договоренности.

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