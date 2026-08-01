Его называли "столпами печали": самый известный долгострой в Лас-Вегасе превратят в необычное казино

На южной части знаменитого Лас-Вегас-Стрип появится новый отельно-развлекательный комплекс с казино, который будет иметь необычную архитектуру – здание украсит огромный фасад в форме сердца со светодиодным экраном. Комплекс возведут на месте одного из самых известных долгостроев города – незавершенного колеса обозрения SkyVue, которое простояло там более десяти лет.

Соответствующий проект уже одобрила комиссия округа Кларк, пишет World Casino Directory. Девелопер Элай Эпплбаум через компанию Kulik River Capital планирует построить 29-этажный курорт напротив Mandalay Bay. В нем предусмотрены:

752 гостиничных номера;

казино;

рестораны;

магазины;

бассейн;

развлекательные площадки;

более 3,9 тыс. квадратных метров конференц-пространства.

Одной из главных особенностей станет центральная часть здания – стеклянный фасад в форме сердца, которыйкроет большой LED-экран. Также в проекте предусмотрена крытая пешеходная зона, которую уже сравнивают с известной Fremont Street Experience в центре Лас-Вегаса.

Вместо сноса – ресторан на высоте

Девелопер решил не демонтировать две огромные бетонные опоры, оставшиеся от колеса обозрения SkyVue. Их возвели еще в 2012 году, однако сам аттракцион так и не был достроен из-за финансовых проблем.

Местные жители годами называли бетонные конструкции "столпами печали", ведь они оставались одним из самых заметных символов неудачного инвестиционного проекта на Лас-Вегас-Стрип.

Теперь эти конструкции станут частью нового комплекса. Их укрепят, добавят еще одну опору и обустроят на высоте около 80 метров панорамный ресторан. В проектной документации он уже получил названиеSky Venue – своеобразная отсылка к непостроенному SkyVue.

Почему проект изменили

Сначала застройщик планировал построить отель на 874 номера, однако после консультаций с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) высоту здания пришлось уменьшить примерно на 18 метров. После корректировки проект получил необходимое согласование.

Участок площадью почти 12 акров Элай Эпплбаум приобрел весной 2026 года за 70 млн долларов. Ранее он принадлежал семье американского бизнесмена Уэйна Перри, которая получила его после банкротства владельцев SkyVue.

Проект SkyVue презентовали еще в 2011 году. Инвесторы планировали построить колесо обозрения высотой около 150 метров, которое должно было стать одним из символов Лас-Вегаса и конкурировать с другими туристическими аттракциями города. Однако из-за финансовых трудностей строительство остановилось уже после возведения двух бетонных опор. После нескольких неудачных попыток найти нового инвестора объект оказался в процедуре банкротства, а теперь на его месте должен появиться новый казино-курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Лас-Вегасе построят необычный отель-казино в виде гитары. Реализация проекта уже вышла на финишную прямую.

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