Строительство необычного казино в Лас-Вегасе вышло на финишную прямую: здание достигло 200 м

В "столице казино" Лас-Вегасе в США завершили один из ключевых этапов строительства нового комплекса Hard Rock International на месте легендарного казино-отеля Mirage. Там уже установили последнюю металлическую балку на верхушке отеля в форме гитары, который уже называют будущим новым символом Лас-Вегаса.

Проект реализуют Hard Rock International и Seminole Gaming после покупки комплекса Mirage в 2022 году примерно за $1 млрд. Старый курорт окончательно закрыли в июле 2024-го, а на его месте начали масштабную перестройку, пишет World Casino.

Отель в форме гитары станет одним из крупнейших

Новый Guitar Hotel будет иметь более 660 футов высотой – это более 200 метров – и 42 этажа. В башне обустроят около 650-675 номеров.

В целом обновленный комплекс будет включать:

более 3700 гостиничных номеров;

казино площадью около 16,3 тыс. квадратных метров ;

; большие конференц-зоны;

бассейны, спа, рестораны и концертные площадки.

Ожидается, что курорт откроют во второй половине 2027 года. Общая стоимость проекта оценивается в $4-5 млрд.

Президент Hard Rock Las Vegas Joe Lupo Джо Лупо заявил, что новый комплекс должен изменить облик всего Лас-Вегаса. "Мы стоим у сооружения, которое изменит городской горизонт и приведет еще миллионы туристов. Комплекс такжеобеспечит работой до 6 тысяч жителей Лас-Вегаса", – сказал он.

Hard Rock хочет создать новую икону Лас-Вегаса

В компании прямо заявляют, что делают ставку именно на узнаваемый дизайн здания. По словам вице-президента по развитию Ragheb Dajani Рагеба Даджани, отель-гитара должен стать новой архитектурной визитной карточкой города.

"Башня в форме гитары станет следующей достопримечательностью Вегаса. Это будет здание, которое все будут узнавать без вывесок или логотипов. Масштаб работ уже сейчас показывает, насколько большим будет этот проект", – заявил он.

Строительство продолжается около полутора лет. За это время на площадке работали более 5 тысяч человек. Для сооружения комплекса использовали миллионы килограммов стали и бетона.

Лас-Вегас поглощает кризис

На фоне масштабного строительства аналитики рынка недвижимости считают, что Hard Rock может стать одним из последних столь крупных проектов в ближайшие годы. Руководитель консалтинговой компании Union Gaming Bill Lerner Билл Лернер объяснил, что строительство новых казино-курортов в Лас-Вегасе стало слишком дорогим даже для крупных инвесторов.

"Стоимость капитала сейчас слишком высока, а конкурировать с крупными сетями казино очень сложно. После перестройки Mirage в Hard Rock может пройти много лет, прежде чем появится еще один подобный мегапроект", – считает эксперт.

