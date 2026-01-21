"Еле не получил сердечный приступ": игрок в лотерею купил 4500 билетов и сорвал бешеные деньги

Тайский интернет всколыхнула необычная история о пожилом мужчине, который сорвал джекпот в национальной лотерее. Игрок купил более 4,5 тыс. лотерейных билетов, что принесло ему более 9,1 млн батов (293,2 тыс. долларов).

Как сообщает Bangkok Post, пользовательница Facebook сообщила, что победитель приобрел 4580 лотерейных билетов через онлайн-платформы и традиционных продавцов. Для этого ему пришлось потратить 485 тыс. бат (по 100 бат за билет).

Как выяснилось, почти все билеты совпали с призом за последние две цифры, что принесло выигрыш около 9,1 млн батов.

Сообщения сопровождались фотографией, на которой видно, как победитель проверяет стопки лотерейных билетов, все с цифрами 02 в конце. Подпись под фото гласила: "Недавно приобретенные лотерейные билеты как онлайн, так и у обычных продавцов, всего 4 580 билетов. Покупатель едва не получил сердечный приступ".

Впрочем, это был не первый крупный выигрыш мужчины. 2 января ему повезло с числом 16 – он имел 1 500 выигрышных билетов и получил приз в 3 млн батов.

Публикация быстро привлекла широкое внимание в сети: многие пользователи выражали недоверие, а некоторые даже заинтересовались, какие две цифры победитель планирует выбрать для следующего розыгрыша. Но позже другая пользовательница Facebook подтвердила, что лично знает победителя. Им оказался владелец кокосовой фермы и фабрики по переработке кокосов из ее родного города Тхап Сакае, который, несмотря на наличие у него достаточного количества денег, часто играет в лотерею.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в американском штате Массачусетс в лотерею выиграл 73-летний игрок, который 20 лет выбирал одну и ту же комбинацию чисел. И хотя ему досталась солидная сумма в размере $32,91 млн, его первой покупкой должна стать пара обуви.

