770 млн грн от лицензий, десятки блокировок в Instagram: названы ключевые цифры по "революции" на азартном рынке Украины

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" назвало ключевые цифры о запуске реформы азартного рыка. В частности, бюджет получил почти 770 млн грн от лицензий, при этом заблокировано 1179 нелегальных казино и 85 страниц с незаконной рекламой. Всего принято 11 документов и запускается система онлайн-мониторинга.

Об этом говорится в заявлении агентства. "Отчет" приурочили к 100 дням работы переформатированного правительства Украины, т.к. "ПлейСити" находится в ведении Министерства цифровой трансформации.

Главные показатели

Начата выдачу лицензий организаторам азартных игр – 769,7 млн грн уже поступило в бюджет от лицензионных платежей .

. Заблокировано 85 страниц с незаконной рекламой казино в Instagram и Tik Tok .

. На 44,8 млн грн наложены штрафы за незаконную рекламу казино и непредставление информации от организаторов азартных игр.

за незаконную рекламу казино и непредставление информации от организаторов азартных игр. Запущена Систему трекинга нелегальных казино – заблокировали 1179 сайтов онлайн-казино.

Другие изменения

Государственная система онлайн-мониторинга

Агентство уже провело тендер на разработку системы. Торги выиграла компания ООО "Компьютерные информационные технологии" (Kitsoft), известная созданием Дії и "Киева Цифрового". Как информировал руководитель "ПлейСити" Геннадий Новинков, до конца 2025 года подрядчик должен реализовать более половины всего функционала системы онлайн-мониторинга.

Система является главным инструментом государства для контроля легального рынка азартных игр. Она будет обязательной для всех лицензированных операторов и призвана фиксировать все движение средств: от момента внесения денег в казино или букмекерский зал до превращения их в игровые заменители гривни, операций на счету игрока и выплат выигрышей.

Лимиты на игры

Разработан проект и запущено общественное обсуждение документа устанавливающего временные и финансовые ограничения для игроков в азартные игры. Предполагается, что игроки будут сами определять собственные лимиты на расходы и продолжительность игры, а организаторы будут обязаны информировать о соблюдении таких лимитов.

Новый "реестр лудоманов"

"ПлейСити" объявило о поиске ІТ-компаний для создания Реестра людей, которым ограничено участие в азартных играх. Такой реестр должен заработать уже в декабре 2025 года.

С февраля 2025 года государственную политику в сфере азартных игр формирует и координирует Минцифры. В конца марта правительство приняло решение о создании агентства "ПлейСити", которое официально подчиняется Минцифре и с 1 апреля заменило предыдущего регулятора – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

