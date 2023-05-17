ЕС и Украина создают Реестр ущерба, нанесенного РФ: подписан документ

Сегодня, 17 мая, подписана политическая декларация между Украиной и Европейским Союзом о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Это произошло в Рейкьявике (Исландия).

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Спасибо Совету Европы и всем государствам-участникам, которые на высоком уровне поддержали это знаковое решение", – заявил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что реестр является важным этапом на пути к справедливости и возмещению Украине и украинцам ущерб, нанесенный страной-террористкой своей войной. Теперь необходимо обеспечить непосредственно работу реестра, чтобы пострадавшие от российской агрессии граждане могли подавать свои заявления.

"Наша цель – создание комплексного механизма компенсации, который обеспечит выплату россией полного возмещения Украине в соответствии с международным правом. В частности, за счет российских активов в мире. Двигаемся к цели вместе с партнерами", – подытожил премьер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, вступление Украины в ЕС зависит от результатов выборов в Турции. В Politico узнали, победа которого из кандидатов негативно повлияет на процесс присоединения государства к евроблоку.

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