ЕС может ввести новый налог на азартные игры: Польша призвала серьезно рассмотреть это предложение

Европейский Союз (ЕС) рассматривает налог на азартные игры как один из потенциальных новых источников доходов бюджета на 2028-2034 годы, а Польша призвала серьезно отнестись к этой идее. По предварительным оценкам, сбор с онлайн-гемблинга может приносить Евросоюзу 2-4 млрд евро в год, но конкретной ставки и механизма налогообложения пока нет.

О необходимости внимательнее присмотреться к новым видам налогообложения премьер-министр Польши Дональд Туск заявил после встречи лидеров Вышеградской группы в Братиславе. По его словам, Евросоюзу следует искать такие источники дополнительных поступлений, которые не будут создавать нового финансового давления на обычных работников.

Сколько ЕС может получить от игорного бизнеса

Азартный бизнес уже оказался в числе отраслей, которые рассматриваются на уровне ЕС как потенциальный источник дополнительных бюджетных поступлений. Предварительные оценки показывают, что общеевропейский сбор с онлайн-азартных игр потенциально может приносить от 2 до 4 млрд евро в год.

Для бюджета Евросоюза это значительная сумма. В то же время окончательный размер поступлений будет зависеть от того, какой будет ставка налога, кого именно обяжут его уплачивать и по какому принципу будут распределяться средства. Пока речь идет именно о предложении и политической дискуссии, а не о уже принятом решении.

Конкретного общеевропейского налога на азартные игры пока нет, а его потенциальная ставка и механизм взимания не определены. То есть игрокам и операторам пока рано говорить о том, что новый налог уже введен или начнет действовать в ближайшее время.

Почему Евросоюз ищет новые источники дохода

Вопрос новых доходов особенно важен при подготовке следующего семилетнего бюджета ЕС. Брюсселю необходимо определиться не только с тем, на какие программы тратить средства в 2028–2034 годах, но и с тем, откуда их получать.

Традиционно значительная часть бюджета ЕС формируется за счет взносов государств-членов. В то же время европейские институты уже несколько лет обсуждают вопрос о расширении собственных ресурсов Союза.

Именно в этом контексте и возникают предложения о налогообложении отдельных секторов экономики. Логика сторонников такой идеи заключается в том, что часть дополнительных средств можно получить от крупных и прибыльных отраслей, не увеличивая прямую налоговую нагрузку на работников.

Польша предлагает рассмотреть сразу несколько таких направлений. Помимо гемблинга, Туск назвал криптовалюты и крупные цифровые компании.

Что может измениться для игорного бизнеса

Введение единого сбора на уровне ЕС может стать дополнительной финансовой нагрузкой для операторов азартных игр. Особенно сложным этот вопрос может оказаться для компаний, которые уже уплачивают национальные налоги и сборы в странах, где работают.

В большинстве стран Евросоюза азартный бизнес традиционно регулируется на национальном уровне. Каждая страна устанавливает собственные правила лицензирования операторов, налогообложения и контроля рынка. Поэтому общеевропейский сбор потребует согласования с уже действующими системами.

Фактически перед европейскими государствами встанет вопрос, как сделать так, чтобы новый сбор не превратился в двойное или чрезмерное налогообложение одного и того же бизнеса. Другой вопрос — кто именно будет нести расходы, связанные с таким налогом.

Формально его плательщиками могут быть операторы, однако у бизнеса остается возможность частично компенсировать дополнительные расходы за счет изменения условий работы, маркетинговых затрат, комиссий или других финансовых параметров. В то же время говорить о конкретном влиянии на игроков пока рано, поскольку самой модели налога ещё нет.

Означает ли это новый налог для украинцев

Непосредственно для украинского игорного рынка это предложение автоматически ничего не меняет. Украина не является членом Европейского Союза, поэтому решение об общеевропейском ресурсе бюджета ЕС не будет распространяться на украинских операторов только из-за самого факта его принятия.

Украинский гемблинг регулируется национальным законодательством, а налоги и лицензионные сборы устанавливаются украинскими властями. В то же время европейские решения могут иметь косвенное значение для украинского рынка в будущем, в частности из-за сближения украинского законодательства с нормами ЕС.

Несмотря на заявление Туска, введение нового источника доходов ЕС не может произойти лишь по решению одного государства. Собственные ресурсы бюджета Евросоюза требуют сложного согласования между странами-членами.

В частности, решение о новых собственных ресурсах ЕС требует единодушной поддержки государств-членов в Совете ЕС. После этого страны должны пройти собственные национальные процедуры утверждения в соответствии с конституционными требованиями.

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