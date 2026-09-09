Зарабатывали по 500 тыс. грн в день: братьев-экс-полицейских будут судить за сеть незаконных игорных заведений в Киеве

В столице будут судить 12 участников преступной группировки, создавших сеть подпольных игровых залов в различных районах Киева. Масштабную незаконную деятельность правоохранительные органы раскрыли и пресекли в августе 2025 года.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Отмечается, что обвинительный акт в отношении всех фигурантов уже направлен в суд – в зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Что известно о сети

Организаторами оказались двое 37-летних братьев, бывших сотрудников полиции из Винницкой области .

. Они привлекли ещё 10 сообщников и чётко распределили между ними обязанности : четверо руководили заведениями, а шестеро работали администраторами и обслуживали посетителей. Отдельные участники группы отвечали за поиск помещений в аренду, контроль персонала и техническое обеспечение оборудования.

: четверо руководили заведениями, а шестеро работали администраторами и обслуживали посетителей. Отдельные участники группы отвечали за поиск помещений в аренду, контроль персонала и техническое обеспечение оборудования. Всего в Киеве функционировало 10 закрытых игровых залов, куда допускались исключительно "свои" клиенты, которых оповещали через закрытые рассылки.

куда допускались исключительно "свои" клиенты, которых оповещали через закрытые рассылки. Нелегальный бизнес приносил организаторам колоссальный доход: средняя дневная прибыль сети составляла около 500 тысяч гривен.

В Украине планируют помогать лудоманам с долгами

В Украине приняли Стратегию государственной политики по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года, а также операционный план ее реализации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает, что человек с игровой зависимостью не должен самостоятельно искать различные виды помощи после того, как зависимость уже привела к финансовым проблемам. Система должна объединить медицинские, психологические и социальные услуги, а в отдельных случаях – предусмотреть поддержку в решении долговых вопросов.

В 2025 году медицинскую помощь в связи с игровой зависимостью получили лишь 74 человека, тогда как социально-психологическая реабилитация людей с игровой зависимостью в течение 2023–2025 годов фактически не проводилась. Именно этот пробел правительство хочет устранить. В то же время государство намерено начинать вмешательство еще до формирования зависимости.

Стратегия предусматривает профилактику и раннее выявление рискованного поведения. Среди признаков, на которые предлагается обращать внимание:

увеличение времени игры;

трата большей суммы, чем планировалось;

попытки отыграть проигранные деньги;

неспособность самостоятельно остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, более известного в социальных сетях как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!