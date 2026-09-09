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Зарабатывали по 500 тыс. грн в день: братьев-экс-полицейских будут судить за сеть незаконных игорных заведений в Киеве

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных игорных заведений
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В столице будут судить 12 участников преступной группировки, создавших сеть подпольных игровых залов в различных районах Киева. Масштабную незаконную деятельность правоохранительные органы раскрыли и пресекли в августе 2025 года.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Отмечается, что обвинительный акт в отношении всех фигурантов уже направлен в суд – в зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Что известно о сети

  • Организаторами оказались двое 37-летних братьев, бывших сотрудников полиции из Винницкой области.
  • Они привлекли ещё 10 сообщников и чётко распределили между ними обязанности: четверо руководили заведениями, а шестеро работали администраторами и обслуживали посетителей. Отдельные участники группы отвечали за поиск помещений в аренду, контроль персонала и техническое обеспечение оборудования.
  • Всего в Киеве функционировало 10 закрытых игровых залов, куда допускались исключительно "свои" клиенты, которых оповещали через закрытые рассылки.
  • Нелегальный бизнес приносил организаторам колоссальный доход: средняя дневная прибыль сети составляла около 500 тысяч гривен.
Обыски в нелегальных игорных заведениях
Дело братьев-организаторов сети подпольных игорных заведений в Киеве передано в суд
Изъятые средства дельцов

В Украине планируют помогать лудоманам с долгами

В Украине приняли Стратегию государственной политики по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года, а также операционный план ее реализации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает, что человек с игровой зависимостью не должен самостоятельно искать различные виды помощи после того, как зависимость уже привела к финансовым проблемам. Система должна объединить медицинские, психологические и социальные услуги, а в отдельных случаях – предусмотреть поддержку в решении долговых вопросов.

В 2025 году медицинскую помощь в связи с игровой зависимостью получили лишь 74 человека, тогда как социально-психологическая реабилитация людей с игровой зависимостью в течение 2023–2025 годов фактически не проводилась. Именно этот пробел правительство хочет устранить. В то же время государство намерено начинать вмешательство еще до формирования зависимости.

Стратегия предусматривает профилактику и раннее выявление рискованного поведения. Среди признаков, на которые предлагается обращать внимание:

  • увеличение времени игры;
  • трата большей суммы, чем планировалось;
  • попытки отыграть проигранные деньги;
  • неспособность самостоятельно остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, более известного в социальных сетях как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

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