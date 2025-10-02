ЕС создал новый стандарт для азартных игр: что это значит
Европейский Союз (ЕС) одобрил создание единого европейского стандарта, который поможет операторам азартных игр выявлять признаки потенциального вреда для конкретных игроков. Инициатива, выдвинутая Европейской ассоциацией игр и ставок (EGBA), была одобрена Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и должна быть опубликована в начале 2026 года.
Об этом сообщает iGT. Отмечается, что новый стандарт "Маркеры вреда" представляет собой общий набор поведенческих индикаторов, которые могут использоваться во всех юрисдикциях ЕС. Эти индикаторы включают:
- внезапное увеличение времени игры;
- попытки "отыграться" (chasing losses);
- изменения в структуре расходов игрока.
Почему это важно
- Рынок азартных игр в Европе сильно фрагментирован – в разных странах используются разные подходы к ответственному гемблингу.
- Новый стандарт призван предоставить единую для всего ЕС основу, которая поможет операторам и регуляторам унифицировать распознавание рисков на ранней стадии.
- Стандарт является добровольным, в EGBA уверены, что он получит широкое распространение, поскольку дает операторам готовый инструмент для повышения соответствия нормативным требованиям и подтверждения серьезного отношения к предотвращению вреда.
"Это будет первый общесогласованный европейский стандарт для выявления рискованного поведения в азартных играх, и он станет важной строительной основой для эффективного предотвращения вреда в Европе. Сотрудничество в разработке стандарта было чрезвычайно ценным, объединив разнообразный опыт со всего континента", – отметил старший менеджер по вопросам ЕС в EGBA Василики Пануси.
Что будет дальше
- Публикация стандарта ожидается в начале 2026 года.
- До этого понадобится завершить все формальные процедуры, включая перевод на языки ЕС и административное утверждение.
- Ожидается, что публикация стандарта ознаменует переход к унифицированному и проактивному подходу к безопасности азартных игр в ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA, Греция может стать первой европейской страной, которая автоматически ограничит доступ несовершеннолетних к онлайн-гемблингу, табаку и платформам социальных сетей. Такую инициативу могут реализовать уже в октябре 2025 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!