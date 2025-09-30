Несовершеннолетние не смогут зайти в онлайн-казино: страна ЕС готовит революционное решение

Греция может стать первой европейской страной, которая автоматически ограничит доступ несовершеннолетних к онлайн-гемблингу, табаку и платформам социальных сетей. Такую инициативу могут реализовать уже в октябре 2025 года.

Об этом сообщили местные СМИ. Согласно предложенным мерам, планируется ограничить доступ:

к сайтам с онлайн-гемблингом и розничной торговлей табаком – для лиц до 18 лет;

к соцсетям – до 15 лет.

Система будет работать на основе государственного мобильного приложения Kids Wallet, которое проверяет возраст пользователей и фильтрует контент непосредственно на устройствах. Греческие власти уже провели обсуждение с технологическими гигантами, в частности с Google, чтобы гарантировать технологическую надежность и возможность применения системы.

Позже на этой неделе Афины посетит делегация от Европейской комиссии для технических консультаций в соответствии с рекомендациями ЕС по защите несовершеннолетних в Интернете. Премьер-министром Кириакос Мицотакис уже выразил готовность реализовать эту инициативу.

Технологическое регулирование гемблинга

Инициатива направлена на решение растущих беспокойств относительно потенциально аддиктивной природы социальных сетей и онлайн-гемблинга, особенно для детей. Исследования показывают, что алгоритмы на таких платформах, как TikTok, имитируют механизмы вознаграждения, используемые в азартных играх, способствуя компульсивному поведению, которое может влиять на внимание, память и эмоциональную регуляцию.

Ограничения согласуются с более широкими усилиями ЕС в рамках Закона о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних в Интернете. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно поддержала призыв установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

Сейчас, кроме Греции, ввести возрастные ограничения для доступа к онлайн-гемблингу планируют и другие страны ЕС. В частности, речь идет о Франции, Испании, Дании и Италии.

Что такое Kids Wallet?

Правительство Греции запустило Kids Wallet в мае. Это государственное мобильное приложение, которое позволяет родителям по желанию контролировать время, проведенное детьми перед экраном, и верифицировать возраст пользователя на цифровых платформах.

Оно интегрируется с государственной платформой государственных услуг Греции: родители создают для детей учетные записи, используя собственные идентификационные налоговые данные, настраивая разрешения и дневные лимиты, а также подтверждая возраст ребенка официальными документами. Это создает "цифровую идентичность" для несовершеннолетнего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что официальный бельгийский сайт, предназначенный для помощи при игровой зависимости, ошибочно перенаправлял пользователей на сторонний ресурс с рекламой нелегальных французских онлайн-казино. Это идет вразрез с бельгийскими законами об азартных играх и их рекламе.

