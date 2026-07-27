Еще одна страна ЕС выдвинула ультиматум Polymarket: на что пошли в компании

Регулирующие органы Европы продолжают ужесточать контроль над платформами рынков прогнозов, приравнивая их к нелегальному игорному бизнесу. К числу других стран Евросоюза присоединилась Ирландия, которая добилась того, чтобы платформы Polymarket и Kalshi ограничили доступ для ее граждан.

Об этом сообщает Irish Examiner. Решение было принято после того, как ирландское регулирующее управление по вопросам азартных игр (GRAI) поставило ультиматум и пригрозило рынкам прогнозов судебной блокировкой и уголовными разбирательствами, после чего:

в Polymarket официально добавили страну в список территорий с геоблокировкой;

в Kalshi зафиксировали это ограничение в своём пользовательском соглашении.

Согласно ирландскому Закону о регулировании азартных игр, любая компания, предоставляющая услуги дистанционных ставок ирландским потребителям, обязана иметь соответствующую лицензию. Поскольку рынки прогнозов подпадают под определение "посредника по дистанционным ставкам", операторы без лицензии считаются нелегальными. В настоящее время Polymarket и Kalshi согласились:

прекратить регистрацию новых аккаунтов для ирландцев;

запретить существующим пользователям пополнять счета или открывать новые позиции

"Борьба с черным рынком азартных игр является одним из главных приоритетов GRAI, и это касается нелицензированных рынков прогнозов, предлагающих услуги по ставкам. Те, кто не имеет лицензии, должны принять надлежащие меры для закрытия доступа потребителям из Ирландии. Невыполнение этого требования приведет к применению принудительных мер", – подчеркнули в регуляторе и пригрозили обращением в Верховный суд в случае попытки обойти ограничения.

Но внимание ирландских властей к рынкам прогнозов существенно возросло еще весной. В мае министр финансов Саймон Харрис публично назвал сферу таких ставок "диким Западом" и сообщил, что правоохранительные органы расследуют подозрительные операции на Polymarket, в частности возможные случаи отмывания средств.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Франция также полностью заблокировала доступ к Polymarket из-за работы без лицензии и пригрозила штрафами до 100 тысяч евро за рекламу платформы. Несмотря на запрет финансовых операций еще с 2024 года, за последний месяц сайт посетили 578 751 раз с французских IP-адресов. В частности, страна присоединилась к Украине, Германии, Италии, Испании и ряду других стран, которые уже ограничили работу платформы.

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