Еще одна страна ЕС заблокировала Polymarket: штрафы за рекламу платформы могут достигать 100 тысяч евро

Франция полностью заблокировала доступ к популярной платформе ставок и прогнозов Polymarket из-за работы без лицензии и пригрозила штрафами до 100 тысяч евро за рекламу платформы. Несмотря на запрет финансовых операций еще с 2024 года, за последний месяц сайт посетили 578 751 раз с французских IP-адресов. В частности, страна присоединилась к Украине, Германии, Италии, Испании и ряду других стран, которые уже ограничили работу платформы.

Об этом сообщает France24. Национальный регулятор азартных игр Autorité Nationale des Jeux (ANJ) обязал интернет-провайдеров страны полностью заблокировать доступ к платформе Polymarket, которая работала без официальной лицензии.

Почему Франция решила полностью заблокировать Polymarket

В ANJ пояснили, что платформа продолжала предоставлять свои услуги французским пользователям без необходимого разрешения. Власти подчеркивают, что любой оператор азартных игр или ставок, работающий без лицензии, нарушает законодательство страны.

По данным регулятора, только за последний месяц сайт Polymarket посетили почти 579 тысяч раз с французских IP-адресов. Такой высокий трафик свидетельствует о том, что даже после блокировки финансовых операций сервис оставался доступным для значительного числа пользователей.

В ведомстве отмечают, что сама возможность пользоваться платформой и видеть обновления ставок в режиме реального времени фактически является незаконной рекламой азартных игр. Регулятор также напомнил, что французское законодательство предусматривает уголовную ответственность за продвижение нелицензированных операторов. Максимальный штраф за такие нарушения может составить 100 тысяч евро.

Скандалы вокруг платформы только усилили давление

Решение о блокировке было принято на фоне нескольких резонансных историй, связанных с использованием Polymarket. Одним из самых громких стал инцидент с французской государственной метеослужбой Météo-France.

Учреждение обратилось в правоохранительные органы после того, как один из метеодатчиков был взломан. Следователи предполагали, что манипуляции с погодными данными могли использоваться для получения прибыли на рынке ставок на температуру воздуха на платформе. После этого рынок прогнозов погоды для Парижа перевели на альтернативную метеостанцию. Кроме того, в США расследовали несколько дел, связанных с использованием закрытой информации для ставок.

В частности, федеральные власти предъявили обвинения американскому военному, который, по версии следствия, использовал секретные данные для составления прогнозов и получил более 400 тысяч долларов прибыли. Еще один скандал касался сотрудника Белого дома, которого отстранили от работы из-за подозрений, что он мог делать ставки на содержание будущих речей президента США Дональда Трампа, имея доступ к текстам заранее.

Polymarket всё чаще блокируют в разных странах

Франция стала ещё одним государством, ограничившим деятельность Polymarket. Аналогичные меры уже приняли ряд других стран. В начале 2026 года доступ к платформе официально ограничили в Украине после решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций.

Причиной также стало отсутствие украинской лицензии на проведение азартных игр. Помимо Украины, сервис уже заблокировали или признали нелицензированным в:

Португалии;

Аргентине;

Индонезии;

Испании;

Германии;

Италии.

В США регуляторное давление также продолжает расти. После ряда судебных процессов, в частности в штате Висконсин, американские власти более активно проверяют деятельность платформ прогнозных рынков.

Несмотря на все более жесткие ограничения в разных странах, Polymarket остается одним из крупнейших мировых сервисов прогнозных рынков. По данным Reuters, его годовой доход уже превысил 1 миллиард долларов, что свидетельствует о высоком спросе даже в условиях ужесточения международного регуляторного контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Google существенно ужесточит правила рекламы азартных игр, распространив требования об обязательной сертификации на все категории этой ниши. Таким образом, сайты на бесплатных субдоменах и ресурсы, не связанные с гемблингом, попадут под полный запрет, а управляющие аккаунты (MCC) за систематические нарушения навсегда лишатся права получать рекламные сертификаты.

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