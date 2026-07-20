Правила рекламы азартных игр в Google перепишут: к чему следует готовиться

Google существенно ужесточит правила рекламы азартных игр, распространив требования об обязательной сертификации на все категории этой ниши. Таким образом, сайты на бесплатных субдоменах и ресурсы, не связанные с гемблингом, попадут под полный запрет, а управляющие аккаунты (MCC) за систематические нарушения навсегда лишатся права получать рекламные сертификаты.

Об этом сообщили в Центре политики Google Ads. Все без исключения рекламодатели должны будут обеспечить надлежащий уровень соблюдения новых правил – обновления в разделе "Сертификация" вступят в силу 14 сентября.

Более строгие санкции для центров обслуживания клиентов

Нововведения существенно ужесточают ответственность управляющих аккаунтами (MCC) и их подчиненных аккаунтов. В частности, владельцам аккаунтов, для которых систематически и неоднократно аннулировались сертификаты на показ рекламы азартных игр или нарушались соответствующие правила, следует быть готовыми к тому, что для них:

могут быть аннулированы уже имеющиеся действующие рекламные сертификаты ;

; запретят подавать новые заявки на сертификацию.

Акцент на требованиях к доменам

Google отдельно подчеркивает правила в отношении доменных имен, которые указываются в заявках на сертификацию (они действуют и сейчас, но требуют особого внимания):

Запрет на бесплатные субдомены

Веб-сайты, размещенные на бесплатных платформах или субдоменах, к рассмотрению и сертификации не допускаются.

Прямой контроль и владение

Домен должен официально принадлежать компании-рекламодателю и находиться под её непосредственным управлением.

Профильность домена

Сертификацию невозможно получить для доменов, контент и деятельность которых не связаны с азартными играми.

Обновленный раздел "Сертификация" в справочном центре Google Ads вступит в силу в день вступления в силу новых правил – 14 сентября 2026 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в штате Вирджиния (США) все победители лотерей отныне могут получать свои выигрыши анонимно, независимо от суммы приза. Новые правила введены для защиты людей от мошенников, вымогателей и преступников, которые нередко охотятся за обладателями крупных выигрышей.

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