Есть ли конкуренты у "Баварии": букмекеры дали прогноз на чемпиона Германии по футболу
По мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в немецкой Бундеслиге после 15 туров является "Бавария" – на ее победу действует коэффициент 1.01. В то же время у ближайших "преследователей" шансы намного ниже. Т.е., несмотря на то, что до конца сезона еще 19 игр, специалисты уже фактически "отдали" чемпионство мюнхенцам.
Так, рассказали в Favbet, на победу дортмундской "Боруссии" действует коэффициент 39.00. Кроме того:
- Для "Байера" действует коэффициент 65.00.
- Для "РБ Лейпцига" – 79.00.
Для всех остальных клубов же действуют коэффициенты от 400.00 до 500.00. Т.е., фактически в их победу в чемпионате не верят даже теоретически.
После первых 15 туров чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Бавария", у которой 41 очко. За ней идет "Боруссия", которая набрала 32 пункта.
У "Байера" – 29 очков. Столько же в РБ "Лейпциг".
В группе лидеров также "Марсель" и "Лилль". У них по 32 очка.
В зоне вылета – "Хайденхайм" и "Майнц". У них 11 и 8 баллов соответственно.
В зоне стыковых матчей идет "Санкт-Паули". Эта команда набрала 12 очков.
Лучшим бомбардиром турнира в настоящее время является Гарри Кейн из "Баварии". Он забил 19 мячей в 15 матчах, 6 из которых – с пенальти.
