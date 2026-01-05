Есть ли конкуренты у "Баварии": букмекеры дали прогноз на чемпиона Германии по футболу

По мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в немецкой Бундеслиге после 15 туров является "Бавария" – на ее победу действует коэффициент 1.01. В то же время у ближайших "преследователей" шансы намного ниже. Т.е., несмотря на то, что до конца сезона еще 19 игр, специалисты уже фактически "отдали" чемпионство мюнхенцам.

Так, рассказали в Favbet, на победу дортмундской "Боруссии" действует коэффициент 39.00. Кроме того:

Для "Байера" действует коэффициент 65.00.

Для "РБ Лейпцига" – 79.00.

Для всех остальных клубов же действуют коэффициенты от 400.00 до 500.00. Т.е., фактически в их победу в чемпионате не верят даже теоретически.

После первых 15 туров чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Бавария", у которой 41 очко. За ней идет "Боруссия", которая набрала 32 пункта.

У "Байера" – 29 очков. Столько же в РБ "Лейпциг".

В группе лидеров также "Марсель" и "Лилль". У них по 32 очка.

В зоне вылета – "Хайденхайм" и "Майнц". У них 11 и 8 баллов соответственно.

В зоне стыковых матчей идет "Санкт-Паули". Эта команда набрала 12 очков.

Лучшим бомбардиром турнира в настоящее время является Гарри Кейн из "Баварии". Он забил 19 мячей в 15 матчах, 6 из которых – с пенальти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

