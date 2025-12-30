Есть ли конкуренты у ПСЖ: букмекеры дали прогноз на чемпиона Франции по футболу

По мнению букмекеров, главным фаворитом на победу во французской Лиге 1 после 16 туров является ПСЖ – на его победу действует коэффициент 1.08. В то же время у ближайших "преследователей" шансы намного ниже. Т.е., несмотря на то, что до конца сезона еще 18 игр, специалисты уже фактически "отдали" чемпионство парижанам. При том, что ныне те идут на 2 месте в турнирной таблице.

Так, рассказали в Favbet, на победу "Ланса" действует коэффициент 12.00. А на "Марсель" – 14.00.

Для "Лилля" установили коэффициент 25.00. А для остальных команд – на уровне 125.00 – 500.00.

После первых 16 туров чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Ланс", у которого 37 очков. За ним идет ПСЖ, который набрал 36 пунктов.

В группе лидеров также "Марсель" и "Лилль". У них по 32 очка.

В зоне вылета – "Нант" и "Мец". У них по 11 баллов.

На очко больше у "Осера". Он идет 16-м – в зоне стыковых матчей.

Лучшим бомбардиром турнира в настоящее время является Мейсон Гринвуд из "Марселя". Он забил 11 мячей в 15 матчах, 4 из которых – с пенальти.

