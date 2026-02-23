Есть ли шансы у "фаворитов": букмекеры дали прогноз на самую сенсационную пару стыков Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, итальянский "Интер" имеет более высокие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, чем норвежский "Буде-Глимт" – при том, что в 1-м матче команда из Милана проиграла со счетом 3:1. На ее общую победу действует коэффициент 1.70, тогда как на соперников – 2.02.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Интер" и в ответном матче – при чем, явным. На его победу действует коэффициент 1.25. На победу "Буде-Глимта" же установили коэффициент 10.00.

На ничью же, отмечается действует коэффициент 7.40. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу норвежцев.

Самым же вероятным счетом считается 2:0 в пользу "Интера" – который, впрочем, лишь позволит миланцам перевести игру в дополнительное время. Для него действует коэффициент 8.40.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Сама игра состоится 24 февраля. Начало – 22:00 по Киеву.

В 1/8 финала победитель пары сыграет либо с английским "Манчестер Сити", либо с португальским "Спортингом".

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.

