Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.

Шансы английского "Манчестер Сити" (8 место) и испанской "Барселоны" (5 место), рассказали в vbet, оцениваются одинаково. Для них действует коэффициент 4.00.

Действующий победитель турнира – французский ПСЖ (11 место) – 5-й в списке претендентов на выход в финал. Для него установили коэффициент 4.50.

Для английского "Ливерпуля" (3 место) действует коэффициент 5.50. Для испанского "Реала" (9 место) – 6.50.

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 9.00 до 251.00. Меньше всего шансов на выход в финал специалисты дают азербайджанскому "Карабаху" (22 место) – собственно, 251.00.

Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеяными будут:

"Реал";

"Интер";

"ПСЖ";

"Ньюкасл";

"Ювентус";

"Атлетико";

"Аталанта";

"Байер".

Несеяные:

"Боруссия Дортмунд";

"Олимпиакос";

"Брюгге";

"Галатасарай";

"Монако";

"Карабах";

"Буде-Глимт";

"Бенфика".

Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:

9-10 места играют с 23–24;

11-12 – с 21–22;

13–14 – с 19–20;

15–16 – с 17–18.

Каждая пара сеяных попадает в сетку против одной пары несеяных. Конкретный соперник определяется жребием.

