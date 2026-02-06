Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов
После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.
Шансы английского "Манчестер Сити" (8 место) и испанской "Барселоны" (5 место), рассказали в vbet, оцениваются одинаково. Для них действует коэффициент 4.00.
Действующий победитель турнира – французский ПСЖ (11 место) – 5-й в списке претендентов на выход в финал. Для него установили коэффициент 4.50.
Для английского "Ливерпуля" (3 место) действует коэффициент 5.50. Для испанского "Реала" (9 место) – 6.50.
Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 9.00 до 251.00. Меньше всего шансов на выход в финал специалисты дают азербайджанскому "Карабаху" (22 место) – собственно, 251.00.
Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеяными будут:
- "Реал";
- "Интер";
- "ПСЖ";
- "Ньюкасл";
- "Ювентус";
- "Атлетико";
- "Аталанта";
- "Байер".
Несеяные:
- "Боруссия Дортмунд";
- "Олимпиакос";
- "Брюгге";
- "Галатасарай";
- "Монако";
- "Карабах";
- "Буде-Глимт";
- "Бенфика".
Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:
- 9-10 места играют с 23–24;
- 11-12 – с 21–22;
- 13–14 – с 19–20;
- 15–16 – с 17–18.
Каждая пара сеяных попадает в сетку против одной пары несеяных. Конкретный соперник определяется жребием.
