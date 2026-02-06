УкраїнськаУКР
Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

После окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.

Шансы английского "Манчестер Сити" (8 место) и испанской "Барселоны" (5 место), рассказали в vbet, оцениваются одинаково. Для них действует коэффициент 4.00.

Действующий победитель турнира – французский ПСЖ (11 место) – 5-й в списке претендентов на выход в финал. Для него установили коэффициент 4.50.

Для английского "Ливерпуля" (3 место) действует коэффициент 5.50. Для испанского "Реала" (9 место) – 6.50.

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 9.00 до 251.00. Меньше всего шансов на выход в финал специалисты дают азербайджанскому "Карабаху" (22 место) – собственно, 251.00.

Букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал Лиги чемпионов английский "Арсенал"

Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала турнира (для команд, занявших 9-24 места) пройдет уже 30 января. Сеяными будут:

  • "Реал";
  • "Интер";
  • "ПСЖ";
  • "Ньюкасл";
  • "Ювентус";
  • "Атлетико";
  • "Аталанта";
  • "Байер".

Несеяные:

  • "Боруссия Дортмунд";
  • "Олимпиакос";
  • "Брюгге";
  • "Галатасарай";
  • "Монако";
  • "Карабах";
  • "Буде-Глимт";
  • "Бенфика".

Команды распределяются по итоговым позициям в общем этапе:

  • 9-10 места играют с 23–24;
  • 11-12 – с 21–22;
  • 13–14 – с 19–20;
  • 15–16 – с 17–18.

Каждая пара сеяных попадает в сетку против одной пары несеяных. Конкретный соперник определяется жребием.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов

