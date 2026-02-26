Есть ли шансы у "фаворитов": букмекеры дали прогноз на самую сенсационную пару стыков Лиги конференций

Букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" явным фаворитом на выход в 1/8 Лиги конференций из пары с боснийским "Зриньски". Которое, кстати, на этапе лиги проигрывало украинскому "Динамо" со счетом 6:0. Несмотря на то, что первая игра завершилась со счетом 1:1, на проход англичан действует коэффициент 1.04, тогда как на боснийцев – 8.30.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Кристал Пэлас" и в ответном матче, причем явным. На его победу действует коэффициент 1.15. На победу "Зриньски" же установили коэффициент 19.00.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 8.90. Т. е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу боснийцев.

Самым же вероятным счетом считается 2:0 в пользу "Кристал Пэлас". Для него действует коэффициент 5.40.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Сама игра состоится 26 февраля. Начало – 22:00 по Киеву.

В 1/8 финала победитель пары сыграет либо с немецким "Майнцем", либо с кипрской "Ларнакой".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!