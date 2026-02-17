Есть ли шансы у Трубина и Судакова: букмекеры назвали фаворита матча плей-офф Лиги чемпионов "Бенфика" – "Реал"

В первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой", за которую играют украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, букмекеры видят фаворитам испанцев. На их победу действует коэффициент 1.90, тогда как на португальцев – 3.82.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 4.00. Т.е., такой исход поединка, по мнению специалистов, является наименее вероятным.

Вместе с тем, самыми вероятными финальными счетами матча специалисты считают 0:1 в пользу "Реала", а также 1:1. Для них действует коэффициент 7.30.

Меньше всего же верят в счет 5:5. Для него установили коэффициент 351.00.

В целом же, "Реал" считается фаворитом и на общую победу в паре – и, соответственно, проход в 1/8 финала турнира. Так:

для него действует коэффициент 1.17;

для "Бенфики" – 4.20.

Первая игра состоится 17 февраля на поле "Бенфики". Время – 22:00 по Киеву.

Ответная игра пройдет на поле "Реала" 25 февраля. Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, букмекеры считают главными фаворитами на выход в финал турнира английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место, а также немецкую "Баварию" (2 место). Для них действуют коэффициенты 2.75 и 3.00 соответственно.

