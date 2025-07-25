"Это чудо": везунчик выиграл в лотерею третий раз за 9 лет

66-летний канадец Нил Картер выиграл в лотерею Instant Ultimate 1 миллион канадских долларов (около $731,4 тыс.). Особенность заключается в том, что этот выигрыш стал для него уже третьим в течение последних девяти лет. Впрочем, эта награда оказалась также и самой крупной.

Видео дня

Как сообщает CTV News, житель города Кесвик (провинция Онтарио) признался, что купил билет спонтанно.

"Я пошел в магазин за продуктами, и пока расплачивался, увидел на прилавке два лотерейных билета. Я решил приобрести оба", – вспоминает Нил.

О выигрыше он узнал уже дома, но сначала не поверил в свою удачу. "Я был шокирован. Я просто не мог в это поверить", – делится эмоциями счастливчик.

Поэтому мужчина позвал жену, чтобы та проверила билеты в телефонном приложении OLG. "Когда она просканировала его и увидела, что это большой выигрыш, она тоже не поверила своим глазам. Мы были одновременно ошеломлены и восхищены", – говорит победитель.

Позже Картер поделился новостью со своими дочерьми. "Они были очень рады за меня", – сказал он.

Сейчас он планирует купить дом и сэкономить средства на будущее. "Быть победителем – это чудо. Никогда не знаешь, станешь ли ты тем единственным", – говорит он.

Интересно, что выигрышный билет он приобрел в одном из магазинов на улице Вудбайн-авеню в Кэсвике. Там же он купил и один из выигрышных билетов в прошлом. В общем, этот выигрыш стал для него уже третьим, но самым существенным:

в 2015 он выиграл 15 тыс. канадских долларов в розыгрыше Instant Scrabble;

а в 2023-м – 357 тыс. канадских долларов в лотерею The Big Spin Instant.

Instant Ultimate — это лотерея с ограниченным тиражом в 500 000 билетов стоимостью 100 долларов каждый. Главный приз составляет 1 миллион.

Ранее OBOZ.UA сообщал о канадце Джастине Симпориосе, который выиграл в лотерею 80 млн канадских долларов (около $57,29 млн) – сначала мужчина не поверил в это, а потом расплакался от счастья. Выигранный им джекпот стал крупнейшим в истории страны, доставшимся победителю единолично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!