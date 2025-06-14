Это не просто совпадение: пенсионер сорвал три джекпота с шансом 1 из 33 миллионов

Пенсионер из Канады Дэвид Серкин оказался феноменальным счастливчиком – за девять месяцев он сорвал три джекпота в лотереях. Каждый раз его шанс на главный приз составлял 1 к 33 млн.

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Как сообщает NDTV, последний раз житель канадской провинции Альберта сорвал джекпот 3 мая 2025 года – в размере 1 млн долл. в лотерее LOTTO 6/49 Classic. По словам счастливчика, его успех – это не просто совпадение, а умение воспользоваться удачей, которую приносит каждый билет.

Майский джекпот – это третий крупный выигрыш Серкина. Представители оператора лотереи подтвердили, что в розыгрышах 20 августа и 16 ноября 2024 года пенсионер получил в общей сложности еще 1,5 млн долл.

Согласно статистике, шанс выиграть главный приз составляет 1 к 33 294 800. Серкин рассказал, что является преданным поклонником LOTTO 6/49 с момента ее запуска в 1982 году и получает удовольствие от процесса покупки и проверки билетов. Последний выигрышный билет он купил на заправке.

"Проверяешь билет – и если выиграл, радуешься. Если нет – всегда можно попробовать снова. Я купил этот билет, когда только приехал на заправку. Увидел, что скоро будет разыгрываться большой джекпот, и подумал – а что я теряю? И решил рискнуть", – рассказал он.

Серкин отметил, что хорошо осознает, что шансы на выигрыш в лотерею – очень низкие. Тем не менее, он намерен продолжать покупать билеты, потому что ему нравится сам процесс.

"Я пережил рак и вышел на пенсию, так что просто благодарен судьбе за такой шанс", — поделился пожилой мужчина, которого пресса уже окрестила "Мистером Лотерейным Хет-триком". Журналисты также сообщают, что до впечатляющей серии выигрышей за последние девять месяцев Серкин уже побеждал в лотерее 10 лет назад. Тогда его выигрыш составил 250 тыс. долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британец сорвал куш на лошадиных бегах. Победитель рассказал, как за £30 ему удалось выиграть более £53 тысяч.

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