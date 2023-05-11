'Это решение дало бы нулевые результаты': Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины

Пока что Молдова не собирается вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Причина тому – незначительные объемы такого импорта.

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Об этом 10 мая сообщил министр сельского хозяйства Владимир Боля в эфире программы "Punctul pe AZI" на TVR Moldova. Министерство будет тщательно мониторить импорт, чтобы вовремя принимать меры по поддержке молдавских аграриев.

"Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", — заявил Боля.

Министр подчеркнул, что импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Молдову пока остается незначительным. В частности, за прошедший период было импортировано примерно 177 тонн пшеницы и 4 тысячи тонн семян подсолнечника.

Согласно заявлению министра, элеваторы в Молдове обладают достаточной вместимостью для хранения около трех миллионов тонн продукции, поэтому молдавские фермеры не испытывают проблем с хранением зерна. Тем не менее, Министерство будет тщательно следить за объемами импорта, чтобы своевременно принять меры по поддержке молдавских аграриев.

По словам Владимира Боля, власти Молдовы не планируют запрещать транзит зерна из Украины через свою территорию.

"Транзит не влияет на нас отрицательно. Благодаря транзиту „Железная дорога Молдовы" смогла реабилитироваться, предприятие выплатило зарплату и даже повысило ее. Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками — ожидание на таможне в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее, чем автомобильный транспорт" , — подчеркнул министр экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на решение Молдовы ограничить импорт украинской сельхозпродукции правительство Украины готовит постановление о запрете молдавского импорта. Данное ограничение уже было согласована и находится в процессе реализации правительством.