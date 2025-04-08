Европа усиливает борьбу со лудоманией: какие новые ограничения планируют ввести
Европа вводит новые ограничения для борьбы с лудоманией – финансовые лимиты на депозиты, ставки и пополнение счетов. Эти меры направлены на уменьшение ущерба от азартных игр и защиту уязвимых категорий игроков.
Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. По словам эксперта, хотя масштабы лудомании часто преувеличиваются популистами, для многих игроков проблема остается реальной угрозой.
Особенно в контексте роста онлайн-гемблинга, который создает неограниченный доступ к игре в любом месте и в любое время. Именно цифровизация азартных игр стала как двигателем развития рынка, так и вызовом для регуляторов. Особенно опасны нелегальные операторы, которые, избегая любого контроля, пытаются втянуть как можно больше игроков. Как отмечает Кучухидзе, именно они создают среду, где игровая зависимость распространяется быстрее всего, и где контроль почти невозможен.
В ответ на эти вызовы европейские страны внедряют новые, более жесткие подходы к предотвращению лудомании. По словам эксперта, сейчас важны европейские инициативы, среди которых:
- Великобритания: финансовый предел на первый депозит;
С 31 октября 2025 г. британский регулятор UKGC обязывает все казино устанавливать ограничения на первый депозит игрока. Такой шаг должен уменьшить импульсивное расходование крупных сумм сразу после регистрации.
- Нидерланды: лимиты ставок в зависимости от возраста;
В октябре 2024 года в Нидерландах вступили в силу ограничения: для игроков 18-25 лет максимальные ставки составляют 300 евро в месяц, для остальных – 700 евро. Это привело к сокращению игроков, проигрывавших более 1000 евро с 4% до 1%, но в то же время стимулировало рост активности на нелегальных платформах — до 50%. Как отмечает Антон Кучухидзе, это подтверждает, что любое ограничение для легальных операторов должно быть осторожно, чтобы не дать преимущество нелегалам.
- Румыния: ограничение на пополнение счета.
Правительство Румынии инициировало введение лимита на ежемесячное пополнение депозитов в размере до 10% от официального дохода игрока. Такое мероприятие должно сделать участие в азартных играх пропорциональным финансовым возможностям.
Несмотря на меньшие масштабы проблемы, в Украине также принимаются меры. По состоянию на 1 марта 2025 года в официальный реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, внесено 12 807 человек – это примерно 0,92% потенциальных игроков. Как отмечает Антон Кучухидзе, даже при незначительном уровне лудомании важно не снижать темпы регулирования и активно заимствовать опыт европейских коллег.
Украинское законодательство содержит механизмы ограничения участия в игре для лиц с зависимостью. Однако развитие онлайн-гемблинга и появление новых технологий требует постоянного обновления инструментов.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, после смены регулятора азартных игр в Украине ожидается усиление прозрачности и цифровизации игорного рынка, что должно способствовать борьбе с коррупцией и нелегальными операциями. Ожидается, что новый подход позволит сделать отрасль более открытой для иностранных инвесторов и более безопасной для потребителей.
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