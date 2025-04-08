Европа усиливает борьбу со лудоманией: какие новые ограничения планируют ввести

Европа вводит новые ограничения для борьбы с лудоманией – финансовые лимиты на депозиты, ставки и пополнение счетов. Эти меры направлены на уменьшение ущерба от азартных игр и защиту уязвимых категорий игроков.

Видео дня

Об этом рассказал глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. По словам эксперта, хотя масштабы лудомании часто преувеличиваются популистами, для многих игроков проблема остается реальной угрозой.

Особенно в контексте роста онлайн-гемблинга, который создает неограниченный доступ к игре в любом месте и в любое время. Именно цифровизация азартных игр стала как двигателем развития рынка, так и вызовом для регуляторов. Особенно опасны нелегальные операторы, которые, избегая любого контроля, пытаются втянуть как можно больше игроков. Как отмечает Кучухидзе, именно они создают среду, где игровая зависимость распространяется быстрее всего, и где контроль почти невозможен.

В ответ на эти вызовы европейские страны внедряют новые, более жесткие подходы к предотвращению лудомании. По словам эксперта, сейчас важны европейские инициативы, среди которых:

Великобритания: финансовый предел на первый депозит;

С 31 октября 2025 г. британский регулятор UKGC обязывает все казино устанавливать ограничения на первый депозит игрока. Такой шаг должен уменьшить импульсивное расходование крупных сумм сразу после регистрации.

Нидерланды: лимиты ставок в зависимости от возраста;

В октябре 2024 года в Нидерландах вступили в силу ограничения: для игроков 18-25 лет максимальные ставки составляют 300 евро в месяц, для остальных – 700 евро. Это привело к сокращению игроков, проигрывавших более 1000 евро с 4% до 1%, но в то же время стимулировало рост активности на нелегальных платформах — до 50%. Как отмечает Антон Кучухидзе, это подтверждает, что любое ограничение для легальных операторов должно быть осторожно, чтобы не дать преимущество нелегалам.

Румыния: ограничение на пополнение счета.

Правительство Румынии инициировало введение лимита на ежемесячное пополнение депозитов в размере до 10% от официального дохода игрока. Такое мероприятие должно сделать участие в азартных играх пропорциональным финансовым возможностям.

Несмотря на меньшие масштабы проблемы, в Украине также принимаются меры. По состоянию на 1 марта 2025 года в официальный реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, внесено 12 807 человек – это примерно 0,92% потенциальных игроков. Как отмечает Антон Кучухидзе, даже при незначительном уровне лудомании важно не снижать темпы регулирования и активно заимствовать опыт европейских коллег.

Украинское законодательство содержит механизмы ограничения участия в игре для лиц с зависимостью. Однако развитие онлайн-гемблинга и появление новых технологий требует постоянного обновления инструментов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после смены регулятора азартных игр в Украине ожидается усиление прозрачности и цифровизации игорного рынка, что должно способствовать борьбе с коррупцией и нелегальными операциями. Ожидается, что новый подход позволит сделать отрасль более открытой для иностранных инвесторов и более безопасной для потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!