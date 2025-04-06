"ПлейСити" выходит на рынок азарта: чего ждать украинцам от нового регулятора

После смены регулятора азартных игр в Украине ожидается усиление прозрачности и цифровизации игорного рынка, что должно способствовать борьбе с коррупцией и нелегальными операциями. Ожидается, что новый подход позволит сделать отрасль более открытой для иностранных инвесторов и более безопасной для потребителей.

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Об этом сообщает заместитель председателя Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. С 1 апреля 2025 года в Украине приступил к работе новый регулятор в сфере азартных игр — государственное агентство ПлейСити.

Как отмечает Закревская, образование этого органа означает начало нового этапа в регулировании игорного рынка с большим акцентом на цифровизацию, прозрачность и ответственность. По словам Закревской, ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и создание вместо нее "ПлейСити" стало логическим продолжением курса правительства по модернизации государственного управления.

Координацию нового агентства будет осуществлять Вицепремьер-министр по цифровой трансформации, что уже демонстрирует ориентацию на технологические подходы в регулировании. "ПлейСити", по замыслу правительства, должен обеспечить:

цифровизацию лицензионного процесса , что позволит уменьшить бюрократические преграды, минимизировать влияние человеческого фактора и значительно ускорить выдачу лицензий;

, что позволит уменьшить бюрократические преграды, минимизировать влияние человеческого фактора и значительно ускорить выдачу лицензий; внедрение системы мониторинга ставок в реальном времени , что станет действенным инструментом в борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и теневыми схемами;

, что станет действенным инструментом в борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и теневыми схемами; создание специализированного департамента мониторинга и аналитики , который будет контролировать соблюдение правил рекламы в медиа и социальных сетях, в частности, относительно этичности и правдивости игрового контента;

, который будет контролировать соблюдение правил рекламы в медиа и социальных сетях, в частности, относительно этичности и правдивости игрового контента; активное сотрудничество с международными ИТ-компаниями и поисковыми системами, что позволит повысить контроль за присутствием нелегальных платформ и рекламы в цифровом пространстве.

Эксперт также отмечает важность закона №4116-IX, который усиливает ответственность за нарушения в сфере лицензирования, добавляя, что этот шаг необходим для создания справедливой и безопасной игровой среды. В то же время, по словам Виктории Закревской, не следует забывать о вызовах, стоящих перед новым агентством. Одним из них возможно перераспределение сил на рынке, учитывая смену регулятора. Это может стимулировать появление новых игроков и изменить стратегии действующих операторов.

Отдельно она обращает внимание на выбор названия агентства – "ПлейСити". Это, по ее мнению, сигнал об открытости к глобальному рынку, ориентации на привлечение международных компаний. Название на английском – не случайность, а четкое позиционирование Украины как потенциального лидера в цифровом игорном бизнесе в Восточной Европе.

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