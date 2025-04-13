Европа усиливает киберзащиту в азартных играх: какие меры планируют ввести

В Европе начали активнее бороться с киберугрозами в азартных играх из-за роста атак и утечек данных, в частности после громкого взлома MGM в 2023 году. Именно поэтому IGSA (Международная ассоциация игровых стандартов) инициировала единые стандарты безопасности и регулярные аудиты для повышения защиты данных и прозрачности в глобальном масштабе.

Видео дня

Об этом сообщает Newswire. IGSA – это ведущая некоммерческая организация, разрабатывающая технические стандарты и протоколы для игровой индустрии.

Основанная как GSA (Gaming Standards Association), она сосредотачивается на создании единых стандартов, способствующих безопасности, эффективности и инновациям в отрасли. Членами IGSA являются ведущие компании, такие как Aristocrat Technologies, IGT, Playtech, Konami Gaming и другие.

В ответ на растущие киберугрозы IGSA создала Комитет по киберотказоустойчивости (CRC) в сентябре 2023 года. Этот комитет, при поддержке компаний Aristocrat Technologies, Light & Wonder и AXES.ai, разрабатывает стандарты управления киберрисками и базовые стандарты контроля для операторов казино и их экосистемы. Глава IGSA Эрл Г. Холл подчеркнул важность кибербезопасности как главного приоритета для всех поставщиков игр в отрасли.

В феврале 2025 года IGSA назначила новый совет директоров под председательством Нимиша Пурохита из Aristocrat. Организация сосредотачивается на разработке стандартов и лучших практик в сферах, вызывающих резонанс у членов и регуляторов. Особое внимание уделяется этике ИИ, киберотказоустойчивости и платежам.

Президент IGSA Марк Пейс подчеркивает необходимость стандартизации 90% технических требований, чтобы помочь операторам адаптироваться к разным рынкам. Это будет способствовать уменьшению фрагментации правил в ЕС и облегчит глобальное применение стандартов.

IGSA призывает к внедрению более строгих стандартов безопасности и регулярных аудитов. Организация также поддерживает повышение прозрачности во время кибератак, способствуя обмену информацией о взломах в реальном времени. Ожидается, что это позволит быстрее реагировать на угрозы и свести к минимуму их влияние.

IGSA активно сотрудничает с другими организациями, такими как GSA Europe и IAGR, в разработке европейских стандартов отчетности об онлайн-играх. Также организация принимает участие в стратегическом диалоге с Американской ассоциацией азартных игр, Европейской ассоциацией казино и Советом по ставкам и азартным играм для решения глобальных проблем отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля в Украине действует запрет на рекламу и спонсорство азартных игр, введены лимиты на расходы, обязательные перерывы в игре и усилен контроль за игорным бизнесом. Полноценная реализация закона состоится поэтапно, однако ключевые ограничения уже вступили в силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!